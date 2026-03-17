“나처럼 생긴 사람들”에 오스카 바친 매기 강… “너무 긴 시간 걸려”

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[케데헌, 아카데미도 품다]
이재 “어릴 때 K팝 놀리던 미국인들
이젠 모두 한글 가사 우리 노래 불러”
주제가상 수상소감 중단에 논란도

매기 강(오른쪽) 감독이 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 받은 후 소감을 말하고 있다. 왼쪽은 크리스 아펠한스 공동 연출자. 2026.03.16 로스앤젤레스=AP/뉴시스
매기 강(오른쪽) 감독이 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 받은 후 소감을 말하고 있다. 왼쪽은 크리스 아펠한스 공동 연출자. 2026.03.16 로스앤젤레스=AP/뉴시스
“이 영화를 한국과 세계에 있는 한국인에게 바칩니다(This is for Korea, and for Koreans everywhere).”

15일(현지 시간) 제98회 아카데미 시상식에서 2관왕을 차지한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 매기 강 감독은 장편 애니메이션상을 받은 뒤 수상의 영광을 한국과 한국계 이민자들에게 돌렸다.

강 감독은 무대에 올라 눈물을 흘리며 “‘나처럼 생긴 사람들(those of you who look like me)’에게 이 영화가 나오기까지 너무 긴 시간이 걸렸다”며 “하지만 다음 세대는 더 이상 기다릴 필요가 없어졌다”고 말했다. 할리우드는 물론 서구 주류 사회에서 주변부로 여겨졌던 아시아계 문화예술인들에게 전하는 인사였다.

이재(EJAE)가 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) OST ‘골든’으로 최우수 주제가상을 받은 후 눈물을 흘리며 수상 소감을 말하고 있다. 2026.03.16 로스앤젤레스=AP/뉴시스
이재(EJAE)가 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) OST ‘골든’으로 최우수 주제가상을 받은 후 눈물을 흘리며 수상 소감을 말하고 있다. 2026.03.16 로스앤젤레스=AP/뉴시스
타이틀곡 ‘골든(Golden)’을 부른 가수이자 공동 작사·작곡가인 이재 역시 과거와 달라진 K팝의 위상을 떠올렸다. 그는 주제가상을 받은 뒤 울먹이며 “어린 시절 (미국) 사람들은 K팝을 좋아하는 나를 놀렸다”며 “하지만 이젠 모두가 한글 가사의 ‘우리 노래’를 부른다”고 했다.

하지만 이날 미 ABC방송이 주최와 중계를 맡은 시상식은 주제가상을 받은 수상자들의 소감이 강제로 중단돼 논란이 불거지기도 했다. 이재가 말을 마친 뒤 이유한 작곡가에게 마이크를 넘겼지만, 순서를 마무리하는 배경음악이 흘러나왔다. 당황한 이재가 기다려 달라고 손짓했지만, 조명마저 꺼지고 광고 영상으로 넘어갔다.

미 CNN방송은 이에 대해 “아카데미 시상식의 역사적 순간에 K팝 팬들을 분노하게 만들 장면이 벌어졌다”며 “K팝을 그렇게 폄훼(diss)하면 안 된다. 더 시간이 있었으면 더 위대한 순간이 될 수 있었다. 부끄럽다(For shame)”라고 지적했다.

#넷플릭스#케이팝 데몬 헌터스#아카데미 시상식#매기 강 감독#한국계 이민자#주제가상
사지원 기자 4g1@donga.com
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