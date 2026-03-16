“BTS 보러 가는데 버스 어디쯤?”…‘초단위’ 실시간 위치 쏜다

카카오가 오는 21일 서울 광화문광장에서 개최되는 그룹 방탄소년단(BTS)의 대규모 공연을 지원하기 위해 카카오맵 내 서울 시내버스 ‘초정밀 위치 정보’ 파일럿 서비스를 실시한다. 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼, 실시간 교통 안내를 통해 시민들의 이동 편의를 극대화하겠다는 취지다.
카카오와 서울시는 16일부터 일주일간 서울 시내버스 약 420개 노선을 대상으로 ‘초정밀 버스’ 시범 운영에 나선다.
이는 지도 위에서 버스의 실제 움직임을 초 단위로 확인할 수 있는 카카오맵만의 특화 서비스다. 이용 방법은 간단하다. 카카오맵 첫 화면 우측 상단 레이어 버튼에서 기능을 활성화하고 정류장 아이콘을 누르면 정보를 즉시 확인할 수 있다.
● 도로 통제 상황·편의시설 위치까지 밀착 안내
서비스는 데이터 전송 주기를 단축해 버스 이동 경로를 실시간으로 정밀하게 구현했다. 이를 통해 교통 체증이나 우회 상황에서도 버스 위치를 정확히 파악해 도착 시간 오차를 줄이고 대안 경로 탐색을 할수있다. 특히 21일 공연 당일에는 도로 통제 및 혼잡 구간 정보는 물론 임시 화장실, 현장 진료소 위치까지 지도에 표시된다. 지하철 무정차 통과나 버스 우회 운행 정보 역시 앱 상세 페이지와 대중교통 길 찾기 서비스를 통해 즉각 안내한 예정이다.
여장권 서울시 교통실장은 “정확한 데이터 제공으로 시민 안전과 이동 편의를 최우선으로 하겠다”고 강조했다. 이창민 카카오 맵사업개발팀 리더는 “초정밀 교통 데이터의 실효성을 점검해 도시 교통 정보 서비스를 지속 고도화하겠다”고 밝혔다. 카카오와 서울시는 지난 2년간의 데이터 검증 체계를 토대로 이번 파일럿 결과를 분석해 올해 하반기 정식 도입 여부를 검토할 방침이다.
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