방북 앞둔 시진핑 “북중관계 강력한 동력 주입…친척처럼 오가야”

7년 만의 방북을 앞둔 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 “우리(북중)는 시대의 흐름에 맞게 전략적 의사 소통과 협조를 강화하고 유엔을 핵심으로 하는 국제체계와 국제법에 기초한 국제질서를 공동으로 수호해야 한다”고 강조했다.
시 주석은 8일 북한 노동당 기관지 노동신문에 게재된 ‘지난날을 계승하고 미래를 개척하며 시련속에서 함께 전진하여 전통적인 중조친선의 새로운 장을 계속 아로새기자’의 제목의 기고문을 통해 이같이 밝혔다. 시 주석은 8, 9일 북한을 국빈 방문한다. 2019년 6월 방북 이후 약 7년 만이다. 이번 방북은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 행사 당시 이뤄진 김정은 북한 국무위원장의 방중에 대한 답방이자, 오는 7월 11일 북중우호협력상호원조조약 체결 65주년을 기념하는 의미를 담고 있다는 분석이 나온다.
시 주석은 전통적인 북중 우호관계를 거듭 강조하며 양국의 ‘혈맹 관계’를 재확인했다. 그는 “중조(북-중) 두 나라는 사회주의길을 함께 걷는 동행자”라며 “운명을 함께 하는 전통적인 친선은 중조관계의 깊고도 두터운 뿌리”라고 했다. 이어 “나라의 독립과 민족의 해방을 쟁취하기 위한 벅찬 세월속에서 중조 두 나라 인민은 기쁨과 슬픔을 함께 나누고 생사를 같이하면서 피로써 위대한 전투적친선을 맺었다”며 “전통적인 중조친선이 반드시 대를 이어 줄기차게 계승되고 만고장청하리라고 확신한다”고 말했다.
시 주석은 “중국 측은 조선 측과 함께 중조관계를 전략적높이에서 틀어쥠으로써 중조관계가 시대와 더불어 보다 큰 발전을 이룩하도록 추동해 나갈 것”이라며 “전략적의사소통을 심화시켜 중조관계발전의 정확한 방향을 굳건히 견지해야 한다”고 강조했다. 이어 “두 당, 두 나라 고위급래왕의 훌륭한 전통을 계승해 친척처럼 자주 오가며 지내야 한다”며 “당과 정부, 군대들사이 여러급에서의 의사소통과 교류, 래왕을 강화하고 쌍방의 중요한 공동인식을 잘 리행(이행)함으로써 중조관계발전에 강력한 동력을 주입할 것”이라고 했다.
시 주석은 북한과 ‘반미연대’를 공고히하겠다는 의지도 내보였다. 그는 “전략적의사소통과 협조를 강화하고 유엔을 핵심으로 하는 국제체계와 국제법에 기초한 국제질서를 공동으로 수호해야 한다”며 “패권주의와 강권정치를 반대하며 군국주의부활을 꾀하고 지역의 안전과 안정에 위해를 주는 모든 야욕과 책동을 반대해야 한다”고 했다. 이어 “평등하고 질서있는 세계의 다극화와 보편적혜택과 포용적인 경제세계화를 공동으로 추진하며 ４가지 전지구발기를 실천에 구현하고 인류운명공동체건설을 함께 손잡고 추동해야 한다”고 강조했다.
노동신문은 시 주석 방북 관련 사설을 통해 “두 당, 두 나라 수뇌분들의 깊은 관심속에 날로 승화발전되고있는 조중친선의 불패성과 생활력을 힘있게 과시하는 의의깊은 계기가 된다”며 “사회주의전면적발전을 위한 우리 당과 인민의 투쟁에 대한 지지와 고무로 된다”고 평가했다. 그러면서 “선대수령들의 숭고한 뜻을 받들어 사회주의위업을 위한 성스러운 공동의 투쟁에서 맺어지고 력사의 온갖 돌풍속에서도 자기의 본태를 지켜온 조중친선관계를 새로운 높이에서 강화발전시키는것은 우리 당과 정부의 확고부동한 립장(입장)”이라고 했다.
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