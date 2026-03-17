인간공학 설계 의자에 ‘봄 컬러’를 입혔다

[집愛 살다] 시디즈
프리미엄 사무용 의자는 장시간 앉아 업무나 학습을 이어가는 환경에서 사용자의 자세를 안정적으로 지지하는 인간공학 기술이 핵심이다.
시디즈 ‘T90 리미티드 팔레트’ 선봬
그레이시민트 등 5가지 컬러 구성
伊천연가죽 적용, 기능-디자인 업
시디즈의 ‘T90’은 이러한 인간공학 기술을 집약한 프리미엄 사무용 의자로 브랜드를 대표하는 모델로 자리 잡고 있다. 인간공학은 인체 구조에 맞춘 설계를 넘어 사용자의 생활환경과 사용성 전반까지 폭넓게 아우르는 개념이다.
시디즈는 T90에 새로운 컬러를 적용한 ‘T90 천연가죽 리미티드 팔레트 에디션’을 선보였다. 최신 인간공학 기술이 담긴 의자에 다채로운 색상을 더해 기능성과 디자인을 동시에 강조한 것이 특징이다.
T90은 해외 엔지니어와 5년간의 협업을 통해 개발된 시디즈의 프리미엄 퍼포먼스 공학 의자다. 장시간 진행되는 업무나 학습 환경뿐 아니라 태블릿, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스를 활용하는 유연한 업무 환경까지 고려해 설계됐다.
허리를 빈틈없이 받쳐주는 ‘퍼펙트 피팅 럼버 서포트’와 138개의 부품으로 정교한 무브먼트를 구현한 ‘얼티밋 싱크 틸트’ 등 시디즈의 인간공학 기술을 적용해 사용자의 움직임에 따라 몸을 안정적으로 지지하며 편안한 착석 경험을 제공한다.
T90 천연가죽 리미티드 팔레트 에디션은 이탈리아 프리미엄 가죽 브랜드 마스트로토 그룹과 몽테벨로의 헤리티지를 담은 최상급 천연가죽을 적용해 깊이 있는 색감과 은은한 광택을 살린 것이 특징이다. 또한 크롬 프레임을 적용한 세련된 디자인으로 미니멀한 공간은 물론 기능성과 실용성, 간결한 디자인이 강조된 미드센추리 모던 인테리어와도 자연스럽게 어우러진다.
이번 에디션은 그레이시민트, 드라이로즈, 데이지옐로우, 틸블루, 딥네이비 등 총 5가지 색상으로 구성돼 공간 분위기와 취향에 맞춰 선택할 수 있다. 특히 의자는 책상이나 식탁과 함께 공간의 분위기를 좌우하는 대표적인 가구로 컬러와 소재에 따라 공간의 인상을 바꾸는 인테리어 요소로도 활용된다.
그레이시민트는 밝은 우드나 화이트 톤 가구와 조화를 이루며 미니멀한 공간에 산뜻한 분위기를 더한다. 드라이로즈는 부드럽고 따뜻한 색감으로 패브릭 소파나 우드 가구와 함께 배치하면 포근한 거실이나 서재 분위기를 연출하기 좋다.
데이지옐로우는 뉴트럴 톤으로 구성된 공간에 활력을 더하는 포인트 컬러로 활용하기 좋다. 틸블루는 깊이 있는 색감으로 서재나 작업 공간에 감각적인 분위기를 연출하며 딥네이비는 클래식하면서도 안정적인 색상으로 모던한 인테리어와도 자연스럽게 어우러진다.
시디즈의 T90은 최신 인간공학 기술을 기반으로 한 프리미엄 사무용 의자에 감각적인 컬러를 더해 기능성과 디자인을 동시에 갖췄다. 이러한 특징을 바탕으로 봄 시즌 인테리어에 포인트를 더하면서도 장시간 착석 환경을 고려한 의자로 관심을 모으고 있다.
김신아 기자 sina@donga.com
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