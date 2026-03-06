홍현익 유네스코한국위원회 사무총장 임명…외교안보 경력 주목

홍현익 전 국립외교원장(67)
유네스코한국위원회는 제22대 사무총장에 홍현익 전 국립외교원장(67)이 임명됐다고 6일 밝혔다. 임기는 4년. 홍 신임 사무총장은 제37대 국립외교원장과 국정기획위원회 외교안보분과위원장, 청와대 국가안보실 정책자문위원 등을 지냈다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
