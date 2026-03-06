본문으로 바로가기
홍현익 유네스코한국위원회 사무총장 임명…외교안보 경력 주목
2026-03-06 15:33
2026년 3월 6일 15시 33분
입력
2026-03-06 15:32
2026년 3월 6일 15시 32분
이지윤 기자
홍현익 전 국립외교원장(67)
유네스코한국위원회는 제22대 사무총장에 홍현익 전 국립외교원장(67)이 임명됐다고 6일 밝혔다. 임기는 4년. 홍 신임 사무총장은 제37대 국립외교원장과 국정기획위원회 외교안보분과위원장, 청와대 국가안보실 정책자문위원 등을 지냈다.
#유네스코한국위원회
#제22대 사무총장
#임명
#국립외교원장
#홍현익
이지윤 기자 leemail@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
