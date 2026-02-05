시원한 액션에 멜로도 기대이상…류승완의 ‘휴민트’ 극장가 활력 불어넣을까

국정원 블랙요원(비공식 정보요원)이던 조 과장(조인성). 그의 ‘휴민트(HUMINT·인적 정보)’였던 북한 여성이 눈 앞에서 숨졌다. 그가 남긴 인신매매 사건의 단서를 쫓아 조 과장은 러시아 블라디보스토크로 향한다.
11일 개봉하는 류승완 감독의 영화 ‘휴민트’는 이렇게 시작한다. 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 남북한 정보원들이 격돌하는 이야기다. 주인공은 조 과장과 그의 새로운 휴민트 채선화(신세경), 채선화의 옛 연인이자 북한 보위성 조장 박건(박정민), 그리고 블라디보스토크 북한 총영사 황치성(박해준).
‘휴민트’는 ‘베테랑’(2015년)과 ‘군함도’(2017년), ‘모가디슈’(2021년) 등 굵직한 블록버스터를 선보인 류 감독이 2024년 ‘베테랑2’ 이후 약 17개월 만에 선보인 신작. 전작에서 다소 아쉽다는 평가를 받았던 그가 이번 작품으로 최근 심각한 침체에 빠진 극장가에 활력을 불어넣을 수 있을까.
섣불리 판단하긴 이르지만, 2026년 상반기 최고의 화제작이 될 가능성은 무척 높아 보인다. 이 영화의 장르는 ‘액션 멜로’라 볼 수 있다. 두 마리 토끼를 쫓다 다 놓치는 경우가 허다하지만, ‘휴민트’는 액션으로도 멜로로도 기대 이상이다.
시원시원한 액션물을 기대했다면, 양도 질도 차고 넘친다. 그 중심에 선 건 당연 조인성. 영화는 조 과장의 전사(前史)를 과감히 덜어내고 초반부터 그의 목적인 ‘인신매매 사건’을 추적하며 질주해간다.
특히 ‘휴민트’의 액션 묘미는 이해관계에 따라 순간순간 공조와 대치가 뒤섞인다는 데에 있다. 첫째, 조 과장 대 박건. 서로 총구를 겨눌 수밖에 없는 남북한 요원들이다. 둘째, 황치성 대 박건. 황치성은 자신의 범죄를 숨기려 박건을 해치우려 한다. 마지막으로, 조 과장·박건대 러시아 범죄조직. 실종 사건을 조사하는 두 사람은 때로 손을 잡고, 때로는 서로를 의심한다.
첩보물 특유의 정보 과잉을 줄인 점도 ‘굿 초이스’였다. 영화는 북한과 러시아 국경지대에서 발생하는 북한 인신매매와 마약 밀반입이란 매우 직관적인 사건을 내세운다. 영화의 실제 촬영지는 북유럽 라트비아. 휘몰아치는 눈보라와 눈밭 위 총격 액션이 ‘휴민트’가 구축한 스산한 세계를 잘 표현해준다.
그럼 멜로 영화로서는? 살짝 고전적이지만, ‘로미오와 줄리엣’ 스토리를 좋아하다면 꽤나 흡족할 터. 멜로 서사의 주인공은 박건과 채선화다. 한때 연인이었으나, 보위성 조장인 박건이 탈북을 시도했던 채선화의 아버지를 체포하며 사이가 어긋났다. 그리고 몇년 뒤, 블라디보스토크에서 재회한 두 사람은 ‘어김없이’ 흔들린다.
하지만 재결합이 쉬울 리가 있나. 재회 시점, 채선화는 국정원의 휴민트. 이 사실을 먼저 알아챈 황치성은 박건의 만류에도 채선화를 강압 조사한다. 나아가 둘을 한번에 제거할 목적으로 채선화를 러시아 범죄조직에 넘긴다. 그리고 어김없이 사랑하는 이를 구하기 위해 제 한 몸을 내던지는 박건. 다소 뻔한 순애보지만, 박정민의 또 다른 새로운 얼굴을 발견하는 기쁨이 크다.
마지막 관전 포인트는 류 감독의 2012년 영화 ‘베를린’에 있다. ‘휴민트’는 ‘베를린’과 세계관이 이어진다. ‘베를린’을 봤던 관객이라면 기억을 떠올려보자. 북한 첩보요원 표종성(하정우)이 아내 련정희(전지현)을 잃은 뒤 복수에 불타 향했던 곳이 블라디보스토크였다. 물론 이들이 전면에 등장하진 않지만, 블라디보스토크를 매개로 한 이스터 에그(easter egg·숨겨진 장치나 메시지)를 발견하는 재미가 꽤나 옹골차다.
