‘피겨 국가대표 상비군’ 엔하이픈 성훈, 밀라노 동계올림픽 성화봉송

그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’ 멤버 성훈이 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’ 성화 봉송 주자로 나선다.
25일 소속사 빌리프랩에 따르면, 성훈은 내달 6일(이하 현지시간) 막을 올리는 이번 동계올림픽에 공식 후원사인 삼성전자의 추천으로 참여하게 됐다.
그는 동계 스포츠와 인연이 깊다. 데뷔 전 피겨 스케이팅 국가대표 상비군으로 활약했으며, 지난해부터는 대한체육회 홍보대사를 맡아 대중과 스포츠를 연결하는 가교 역할을 하고 있다.
빌리프랩은 “스포츠인으로서의 경험과 아티스트로서의 영향력을 모두 갖춘 성훈은 이번 성화 봉송을 통해 전 세계를 하나로 잇는 평화와 우정의 메시지를 전할 예정”이라고 전했다.
해외에서 열린 올림픽 성화 봉송에 참여한 K-팝 아티스트는 글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 진과 성훈, 역대 단 2명뿐이다. 성훈은 빌리프랩을 통해 “무엇보다 이번 동계올림픽을 위해 땀 흘려온 국가대표 선수분들의 뜨거운 열정과 노력을 잘 알고 있기에 이를 응원하는 마음이 가장 크다”라며 “개인적으로도 운동할 때 올림픽에 출전하는 것이 꿈이었는데, 가수로서 그 꿈을 이룬 것 같아 기쁘고 영광”이라고 말했다.
한편 성훈이 속한 엔하이픈이 최근 발매한 미니 7집 ‘더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)’는 발매 첫주에만 207만 장 판매됐다. 이로써 엔하이픈은 팀 통산 네 번째 ‘더블 밀리언셀러’를 배출했다.
댓글 0