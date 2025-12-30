룰루레몬, 새해맞아 고강도 트레이닝 위한 ‘트레인 컬렉션’ 출시… “한계를 넘어선다”

룰루레몬은 신제품 ‘트레인 컬렉션’을 출시하고 포뮬러1(F1) 레이서 루이스 해밀턴(Lewis Hamilton)과 피트니스애슬리트 아모띠 등이 참여하는 신규 캠페인을 전개한다고 30일 밝혔다.
트레인 컬렉션은 자신의 한계를 뛰어넘고 잠재력을 극대화할 수 있는 제품을 주요 콘셉트로 한다고 소개했다. 신규 캠페인의 경우 ‘최고의 나를 깨우는 여정(The best you is yet to come)’을 주요 메시지로 설정했다. 신규 컬렉션과 캠페인 모두 한계 없는 잠재력으로 모든 목표 달성이 가능하다는 점에 주목한다.
특히 캠페인에는 통산 7회 F1 월드챔피언에 오른 루이스 해밀턴과 아모티, 케일라 지터(Kayla Jeter) 등 룰루레몬 앰배서더들이 참여했다. 각자의 분야에서 한계를 넘어온 이들의 이야기를 통해 장애물을 극복의 대상이 아닌 성장의 계기로 바라보고 잠재된 가능성을 깨워 나간다는 메시지를 전한다. 혁신 기술과 기능적인 디자인이 조합된 트레인 컬렉션은 강도 높은 트레이닝 상황에서 몸을 안정적으로 지지해 움직임에 온전히 집중할 수 있도록 설계됐다고 룰루레몬은 설명했다. 여성 라인으로는 ‘원더 트레인 노 라인 하이라이즈 타이츠’를 제시한다. 브랜드 대표 트레이닝 타이츠에 전면 중앙 심라인을 없앤 디자인이 특징이다. 매끄럽고 깔끔한 실루엣을 구현했고 고강도 트레이닝부터 스튜디오 세션까지 모든 활동을 아우르는 범용성을 갖췄다고 한다. 25인치와 28인치 길이 제품으로 출시되고 블랙과 트루, 네이비, 월넛크런치, 윌로우리프 등 다채로운 시즌 컬러를 판매한다. 이번 캠페인에 참여한 케일라 지터는 “심리스 디자인이 활동에 자신감을 더해준다”며 “탄탄한 원단이 몸을 안정감 있게 잡아주고 땀 배출력이 우수한 것이 장점”이라고 제품 사용 소감을 전했다.
남성용 주요 제품으로는 ‘라이선스 투 트레인 쇼츠’가 있다. 극한 순간에도 흔들림 없이 강인하게 버틸 수 있도록 설계됐고 강도 높은 트레이닝 시 자유로운 움직임과 뛰어난 내구성을 제공한다. 5인치와 7인치 제품이 있고 라이너 적용 유무에 따라 선택할 수 있다. 컬러는 블랙과 블루, 그레이 등이 준비됐다.
