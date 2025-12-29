“헤밍웨이에겐 전쟁터가 교육장”…노벨문학상 작품 이해돕는 가이드북 나왔다

어니스트 헤밍웨이(1899~1961)는 전쟁 문학의 대가로 꼽힌다. 그가 평생 참가한 전쟁만 해도 이탈리아, 튀르키예, 스페인, 중국, 프랑스 등에서 다섯 차례에 이른다. 제1차 세계대전 당시 시력이 나빠 입대를 포기했던 그는 ‘캔자스시티 스타’ 기자로 일하던 중 앰뷸런스 운전병에 지원했고, 당시 나이는 겨우 19살이었다. 운전병 지원 자격이 스무 살 이상이었기에 출생연도를 실제보다 한 해 앞선 1898년으로 기재했고, 이 때문에 오랫동안 그의 출생연도가 잘못 알려지기도 했다.
헤밍웨이에게 전쟁은 작품세계를 형성한 핵심 토대였다. 김욱동 교수 등 신간 ‘노벨문학상의 세계’(한길사)에서 “허먼 멜빌에게 드넓은 바다가, 윌리엄 포크너에게는 제도 교육 밖에서 겪은 구체적인 일상 경험이 소중한 교육장이었다면, 헤밍웨이에게는 전쟁터가 그 역할을 맡았다”고 설명했다.
‘노벨문학상의 세계’는 1901년 쉴리 프뤼돔부터 2025년 크러스너호르커이 라슬로까지 노벨문학상을 수상한 작가 19명에 대해 쓴 인문 교양서다. 경북대 인문학술원 주도로 각 분야 권위 있는 전문가들이 집필에 참여했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상을 계기로 다른 수상작들을 읽어보고 싶은 독자, 작품을 작가의 이력과 역사적 배경 속에서 이해하고 싶은 독자에게 가이드북이 될 것으로 보인다.
알베르 카뮈처럼 잘 알려진 작가뿐 아니라 네이딘 고디머, 다리오 포, 데릭 월컷 등 국내에선 상대적으로 낯선 작가들도 함께 조명한다. 작품을 숭배의 대상으로만 다루지 않고, 노벨문학상이라는 영예 뒤에 가려진 ‘한 인간’으로서의 작가에 주목한 점도 특징이다. 작가가 시대 속에서 감내한 고뇌와 타협, 오늘날의 시선에선 비판받을 수 있는 한계점까지 담았다.
책 말미엔 노벨문학상 수상자 연표와 대표작을 정리했다. 또 작품마다 생각해볼 질문 다섯 가지를 제시한다. 예컨대 올가 토카르추크의 ‘방랑자들’에 대해서는 “정주하는 삶과 이동하는 삶 중 어느 쪽이 인간의 본성에 더 가깝다고 생각하는가”라는 질문을 던지며 독자의 사유를 확장한다.
댓글 0