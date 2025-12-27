케데헌 OST 2곡, 英 싱글차트 차트인 유지…‘골든’ 42위

넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST 수록곡들이 캐럴 역주행 속에서도 영국 오피셜 싱글차트에서 장기간 흥행 중이다.
26일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’이 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(25~31일)에서 42위를 차지했다. 지난 주 28위에서 14계단 하락했으나, 해당 차트에 27주째 머물렀다.
헌트릭스의 또 다른 곡인 ‘하우 잇츠 던(REHOW IT’S DONE)‘은 지난 주보다 29계단 하락한 81위에 걸리며 해당 차트엔 통산 14주째 진입했다.
이와 함께 크리스마스 시즌을 맞아 캐럴들이 톱10을 모두 차지했다. 영국 팝 듀오 ’왬!(Wham!)‘의 대표곡 ’라스트 크리스마스(Last Christmas)‘가 지난 주 2위에서 1위로 올라섰다.
미국 팝스타 머라이어 케리의 ’올 아이 원트 포 크리스마스 이스 유(All I Want for Christmas Is You)‘(2위), 브렌다 리의 ’록킹 어라운드 더 크리스마스 트리(Rockin‘ Around The Christmas Tree)’(3위), 호주 출신 팝스타 카일리 미노그 ‘X마스’(4위). 커스티 맥콜이 피처링한 더 포그스의 ‘페어테일 오브 뉴욕’(5위), 미국 팝스타 켈리 클락슨의 ‘언더니스 더 트리(UNDERNEATH THE TREE)’(6위), 영국 팝 거물 엘튼 존의 ‘스텝 인투 크리스마스(STEP INTO CHRISTMAS)’(7위), 미국 가수 보비 헬름스의 ‘징글벨 록(Jingle Bell Rock)’(8위), 영국 가수 셰이킨 스티븐스(Shakin‘ Stevens)의 ’메리 크리스마스 에브리원(Merry Christmas Everyone)‘(9위), 영국 가수 크리스 리(CHRIS REA)의 ’드라이빙 홈 포 크리스마스(DRIVING HOME FOR CHRISTMAS)(10위) 등이다.
