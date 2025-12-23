휴대폰은 잠시 놓고… 불확실한 세상 해법 찾는 여정을

유명작가들의 2026년 신작 예고
문명-역사 통찰 깊은 다이아몬드… 다양한 사례의 리더십 구조적 분석
반스, 내달 마지막 책 출간 앞둬
은희경-천명관 등 중견작가들 귀환… 한강-천선란 차기작에도 기대감
올해 한국 출판계에서는 부동산 폭등으로 빚어진 문제 등을 담은 김애란 작가의 단편소설집 ‘안녕이라 그랬어’(문학동네), 극도의 편리성 추구로 생기는 병폐를 다룬 ‘편안함의 습격’(수오서재) 등 시대 현안과 이에 반응하는 개인의 삶을 포착한 책들이 주목을 받았다.
2026년 출간 예정인 주요 신간들 역시 도파민 중독, 리더십의 변화, 인류세(人類世) 등 동시대의 질문을 여러 장르로 조명할 예정이다. 은희경, 천명관 등 연륜 있는 작가들도 모처럼 신작을 들고 돌아올 예정이어서 기대를 모은다.
● 불확실한 시대 해석해줄 책 인기
퓰리처상 수상작 ‘총·균·쇠’의 저자 재러드 다이아몬드 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 지리학과 교수가 신간 ‘위대한 리더십은 어떻게 탄생하는가’(가제·김영사)로 내년 하반기 독자를 찾아온다. 다이아몬드 교수는 이번 책에서 정치·비즈니스·스포츠·종교 등 다양한 영역의 리더십 사례를 분석한다. 역사적 변곡점에서 리더가 수행한 역할을 짚는 한편 개인의 역량과 시대적 조건, 우연이 결합하는 방식을 조명할 예정이다. 인류 역사와 문명 발전을 통찰력 있게 연결해온 저자가 역사적·문화적 사례를 폭넓게 검토해 리더십의 작동 조건을 구조적으로 분석한다는 점에서 주목된다. 미국 현지에서도 아직 출간되지 않았다.
올해엔 ‘경험의 멸종’(어크로스) 등 대면 소통이 줄고 극도의 편리를 추구하는 현대인의 행동 패턴을 분석한 책들이 주목받았다. 이러한 흐름은 내년에도 이어질 것으로 전망된다. 3월 출간 예정인 니클라스 브렌보르의 ‘초자극의 시대’(위즈덤하우스)는 숏폼 콘텐츠와 즉각적 보상 등 ‘초자극’이라는 이름의 기술이 우리의 몸과 감정, 욕망, 집중력의 회로를 어떻게 재편하는지 추적한 현대인의 생물학적 보고서다.
내년 4월 출간될 예정인 존 벨라미 포스터 미국 오리건대 사회학과 교수의 책 ‘인류세 시대의 자본주의’(한길사)도 기대되는 신간이다. ‘먼슬리 리뷰’의 편집인인 저자가 자본주의의 지구 생태환경 파괴를 이론적, 역사적으로 조명할 예정이다. 인류세는 방사능, 플라스틱, 화석연료 등 지구시스템에 심각한 위험을 초래한 인류의 활동을 특징짓는 ‘지질학적 단층’을 가리키는 말이다.
● 내공 깊은 작가의 귀환… 한강 신작 볼 수 있을까
문학 분야에서는 각자의 세계관을 구축해온 작가들이 이를 확장하거나 변주한 신작들을 선보인다.
은희경 작가는 ‘빛의 과거’ 이후 7년 만에 신작 장편소설(제목 미정·문학동네)을 선보인다. 성격도 외양도 판이한 60대 자매의 입체적인 대비를 통해 노년의 삶과 몸을 깊이 있게 펼쳐 보이며, 우리가 살아내야 할 미래의 첫 순간을 아름답게 포착한다.
‘고래’로 2023년 부커상 인터내셔널 최종 후보에 올랐던 천명관 작가는 10년 만에 신작 장편소설(창비)을 내놓는다. 엄혹한 현실을 마주한 한 소년의 성장 과정을 그린 작품으로, 시공간적 배경, 제목 등은 아직 베일에 싸여 있다. 윤후명 유고시집(문학과지성사)과 천선란 장편소설(〃)도 독자를 만난다. 독자들이 기다리고 있는 한강 작가의 차기작은 출판사도 “원고를 기다리고 있다”(문학동네)고 한다.
내년 1월엔 ‘예감은 틀리지 않는다’로 2011년 맨부커상을 받은 줄리언 반스의 마지막 소설 ‘떠난 것은 돌아오지 않는다’(다산북스)가 영국 출간과 동시에 한국에서 번역 출간된다. 그는 이 책을 끝으로 집필 활동을 중단하겠다고 밝혀왔다.
댓글 0