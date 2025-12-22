영화 ‘세 얼간이’ 속편 확정, 이번엔 ‘네 얼간이’다

발리우드(Bollywood)의 전설, 영화 ‘세 얼간이(3 Idiots)’가 속편으로 돌아온다.
19일(현지 시각) 타임즈오브인디아 등 외신에 따르면, ‘세 얼간이’의 속편 제작이 확정됐다. 촬영 시작은 2026년으로 전편에서도 함께한 ‘인도 영화계의 거장’ 라지쿠마르 히라니 감독이 메가폰을 잡는다.
● 15년만의 후속작에 새 주인공…가칭은 ‘네 얼간이’
15년 만에 선보이는 속편의 가칭은 ‘네 얼간이(4 Idiots)’인 것으로 전해졌다. 인도 매체 핑크빌라(Pinkvilla)에 따르면 기존의 3명에 네 번째 주인공이 추가될 예정으로, 아직 ‘네 번째 얼간이’는 확정되지 않았다.
2009년 원작의 주역들도 그대로 합류할 것으로 예상된다. 천재적인 주인공 ‘란초’ 역의 아미르 칸을 비롯해 마드하반, 샤르만 조시 등 얼간이 삼인방과 여주인공 카리나 카푸르가 다시 한번 호흡을 맞춘다.
● 2026년 첫 촬영 시작, 개봉은
‘세 얼간이’는 개봉 당시 인도 영화 사상 최초로 월드 박스오피스 매출 6000만 달러(890억 원)를 돌파하며 신기록을 세운 전설적인 작품이다. 주입식 교육의 문제점을 유쾌하게 꼬집으며 한국에서도 큰 공감을 얻어 ‘인생 영화’로 꼽는 관객들이 많다.
현재 시나리오 작업은 거의 마무리 단계에 접어들었으며, 제작진은 2026년 본격적인 첫 촬영(크랭크인)을 목표로 하고 있다. 주연 배우인 아미르 칸은 이번 영화에서 연기뿐만 아니라 제작에도 직접 참여해 작품의 완성도를 높일 예정이다.
세월이 흘러 중년이 된 ‘얼간이’들이 또 어떤 웃음과 교훈을 전해줄지, 전 세계 영화 팬들의 이목이 쏠리고 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
