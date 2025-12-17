스트레이 키즈 5위…日 오리콘 연간 ‘앨범 랭킹’ 톱25에 K팝 앨범 14장

오리콘이 17일 발표한 ‘오리콘 연간 랭킹 2025’(집계 기간 2024년 12월 23일~2025년 12월 15일)에 따르면, 그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)의 미니 3집 ‘홀로(Hollow)’가 ‘앨범 랭킹’ 부문 5위를 차지했다. 해당 차트 K-팝 그룹 최고 순위다. 스트레이 키즈는 또한 정규 4집 ‘카르마’를 15위에 올렸다.
하이브 일본 보이그룹 ‘앤팀(&TEAM)’의 한국 미니 1집 ‘백 투 라이프(Back to Life)’가 같은 부문 6위에 올랐다. 이 팀은 일본 정규 2집 ‘유키아카리’를 12위에 올렸다.
그룹 ‘세븐틴’ 정규 5집 ‘해피 버스트데이(HAPPY BURSTDAY)’가 7위다. 그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투) 정규 4집 ‘별의 장: 투게더’를 9위, 일본 정규 3집 ‘스타키스드’(Starkissed)를 17위에 올렸다.
그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’의 미니 6집 ‘디자이어 : 언리시(DESIRE : UNLEASH)’는 11위에 걸렸다. 그룹 ‘제로베이스원’(제베원)의 일본 EP 1집 ‘프레젠트(PREZENT)’가 19위다. 그룹 ‘트레저’ 미니 3집 ‘러브 펄스’가 22위다. 그룹 ‘보이넥스트도어’(보넥도) 미니 4집 ‘노 장르’가 24위다. JYP엔터테인먼트 일본 걸그룹 ‘니쥬’ 미니 1집 ‘어웨이크(AWAKE)’가 25위다.
범 K-팝 그룹인 엔터테인먼트 큰 손 CJ ENM의 일본 레이블 ‘라포네 엔터테인먼트’ 소속 보이 그룹들인 ‘아이엔아이(INI)’와 ‘제이오원(JO1)’의 각각 앨범 ‘디 오리진(THE ORIGIN)’(10위)과 ‘비 클래식(BE CLASSIC)’(16위)까지 포함하면 톱25위에 무려 K-팝 관련 앨범 14장이 들었다.
연간 싱글차트에서도 범 K-팝 그룹이 대거 포함됐다.
INI의 ‘더 윈터 매직(THE WINTER MAGIC)’(Present)이 2위, JO1 ‘핸즈 인 마이 포켓(Handz In My Pocket)’이 4위, 엔하이픈 일본 싱글 4집 ‘요이(宵)(-YOI-)’ 8위다. 엔하이픈 싱글은 일본 활동 기반 K-팝 그룹을 제외하고, 해외 아티스트 작품 가운데 가장 높은 순위다. 엔하이픈 ‘고 인 블라인드(Go in Blind)’(月狼)가 9위, 보이넥스트도어 ‘보이라이프(BOYLIFE)(Count To Love)’가 24위다. K-팝 걸그룹 중에선 올해 ‘르세라핌’ 활약이 독보적이다. 올 6월 공개한 일본 싱글 4집 ‘디퍼런트’가 ‘연간 싱글 랭킹’ 50위에 오르며 K팝 걸그룹 중 가장 높은 순위를 기록했다. 이 외에도 지난해 12월 선보인 일본 싱글 3집 ‘크레이지’가 53위, 지난 10월 한국에서 발매한 싱글 1집 ‘스파게티’가 63위에 각각 자리했다. 르세라핌은 한국 걸그룹 중 해당 차트에 가장 많은 곡을 포진시켰다.
‘연간 앨범 랭킹’에서도 르세라핌의 저력이 돋보였다. 올 3월 한국에서 내놓은 미니 5집 ‘핫’이 63위에 진입했다.
