박보검·혜리, 대만서 ‘동반 러닝’ 포착…쌍문동서 출세했네

배우 박보검이 혜리와 대만 가오슝에서 함께 러닝을 즐긴 모습을 공개했다. 둘은 드라마 ‘응답하라 1988’로 맺은 인연을 10년 가까이 이어오며 변함없는 우정을 뽐냈다.
8일 박보검은 자신의 SNS에 “달빛이 흐르던 가오슝의 밤, 함께 웃으며 응답했던 모든 순간이 참 즐거웠다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
사진에는 대만 가오슝에서 아침 운동을 즐기는 박보검과 혜리의 모습이 담겼다. 이른 시간 가벼운 운동복 차림으로 거리에 나선 두 사람은 나란히 ‘브이(V)’ 포즈를 취했다. 박보검은 해외 일정 중에도 자신만의 루틴을 지키는 면모를 보였다. 평소 션, 뉴진스 다니엘 등과 러닝 클럽 ‘언노운 크루(Unknown Crew)’의 일원으로 활동 중인 그는 이날도 해당 크루의 운동복을 입고 러닝을 소화했다.
드라마 종영 후 9년이 지났음에도 끈끈한 관계를 이어오고 있는 두 사람은 지난 6일 열린 ‘2025 아시아 아티스트 어워즈(2025 AAA)’ 참석차 가오슝을 방문했다.
이날 박보검은 시상식에서 대상 격인 ‘올해의 남우주연상’을 비롯해 ‘베스트 아티스트상’, ‘베스트 커플상(박보검·아이유)’, ‘10주년 레전더리 커플상(박보검·김유정)’, ‘아시아 셀러브리티’ 등 5관왕에 오르는 영예를 안았다.
사진에는 함께 커플상을 수상한 아이유와 김유정의 모습도 담겼다. 둘은 각각 ‘폭싹 속았수다’와 ‘구르미 그린 달빛’에서 호흡을 맞췄다.
박보검은 현재 영화 ‘몽유도원도’를 촬영 중이다. 혜리와는 오는 19일 공개되는 ‘응답하라 1988’ 10주년 기념 콘텐츠를 통해 다시 한번 호흡을 맞출 예정이다.
댓글 0