대한항공 여객기 기체 결함…제주공항 활주로 20분간 폐쇄

제주국제공항에 착륙한 항공기에서 이상 신호가 포착돼 활주로 운영이 일시 중단되는 소동이 빚어졌다.
23일 한국공항공사 제주공항 등에 따르면 이날 오후 1시경 김포에서 출발해 제주공항에 도착한 대한항공 KE1105편의 기체에서 결함이 발생했다.
당시 이 항공기는 오후 1시55분경 제주공항 활주로에 정상적으로 착륙했지만, 유압 계통에 이상 메시지가 점등됐다. 이후 활주로 내 이동 공간인 고속탈출유도로에 멈춰 섰다.
이에 대한항공은 견인차량인 토잉카를 투입해 도착장으로 해당 항공기를 이동시켰다.
다행히 승객들은 모두 안전하게 하기했다.
다만, 제주지방항공청은 안전을 우려해 동서 방향 주 활주로를 일시 폐쇄했다. 그 여파로 항공기 4편은 활주로 운영이 정상화될 때까지 약 20분간 제주 상공을 선회한 뒤 착륙했다.
이 항공기는 에어버스 A330-300기종이었던 것으로 알려졌다.
대한항공 측은 해당 여객기에 대한 안전 정비에 나서는 한편, 구체적인 사고 원인을 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
