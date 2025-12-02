“패딩 들고 다니기 싫죠?”…공항에서 해결하는 3가지 꿀서비스 [알쓸톡]

연말 해외여행 성수기가 시작되면서 한국은 영하권인데 여행지는 한여름 더위인 곳이 많아 ‘패딩을 들고 갈지 말지’ 매년 고민이 반복된다. 출발·도착할 때 잠깐만 입는 외투 때문에 불편하다는 지적이 이어지자, 대한항공과 아시아나항공이 올해도 겨울 외투 무료 보관 서비스를 운영하며 여행객의 부담을 덜고 있다.
● 항공사별 코트룸 이용 방법은?
대한항공과 아시아나항공은 12월 1일부터 내년 2월 28일까지 승객의 겨울 외투를 24시간 무료로 보관하는 ‘코트룸(Coatroom)’ 서비스를 제공한다. 해당 항공사 국제선 탑승권(웹·모바일 포함)을 제시하면 1인 1벌 기준 최대 5일간 무료 보관이 가능하며, 초과 시에는 별도 요금이 발생한다.
보관 장소는 항공사별로 다르다.
대한항공은 인천국제공항 제2여객터미널 3층 1번 게이트 옆 ‘택배·보관·포장’ 구역 내 한진택배에서 외투를 맡길 수 있다. 수령은 제2터미널 1층 1번 게이트 옆 한진택배 매장에서 가능하며, 제1터미널로 입국해도 수령 장소는 동일하다. 원할 경우 자택 배송도 가능하지만 배송비는 별도다. 부산김해공항 출발 승객은 국제선 청사 3층 짐캐리 수하물 보관소에서 오전 6시~오후 9시 사이에 서비스를 이용할 수 있다.
아시아나항공은 인천공항 제1터미널 지하 1층 서편에 위치한 ‘크린업에어’에서 외투를 맡길 수 있다. 아시아나는 내년 1월 14일 제2터미널로 이전하는 일정이 예정돼 있어, 해당 시점 이후에는 제2터미널 지하 1층 교통센터 입구에 있는 크린업에어 매장에서 동일한 서비스를 제공한다.
이스타항공과 진에어도 코트룸 서비스를 운영하지만, 두 항공사는 유료로 제공하며 진에어의 경우 3박 4일 기준 8000원 정도의 보관료가 부과된다.
● 공항에서 샤워·수면도 가능…여행객 숨은 편의시설
밤비행기로 인해 공항에서 장시간 머물러야 하는 승객들에게는 사우나 시설도 유용하다. 인천공항 제1여객터미널 지하 1층에 위치한 ‘스파 앳 홈(SPA ON AIR)’은 24시간 운영돼 집에서 바로 출발해 씻지 못한 상태로 공항에 도착한 경우나, 새벽 시간대 도착 후 당장 이동이 어려운 승객도 부담 없이 이용할 수 있다.
이곳은 남·여 사우나와 샤워실, 남성·여성 전용 수면실, 남녀 공용 수면실 등을 갖추고 있다. 스파 앳 홈은 제1터미널 지하 1층 동편과 제2터미널 지하 1층 서편 두 곳에서 운영된다. 요금은 이용 시간에 따라 달라진다. 샤워(2시간)는 1만1000원, 샤워+휴식(6시간)은 주간 2만2000원·야간 2만8000원, 12시간 이내 이용은 3만8000원이다. 초과 시에는 1시간당 5000원이 추가된다.
● 인천공항 주차, 장기 이용 시 요금 차이 커
연말·연초 해외여행객이 늘면서 자가용을 이용하는 경우도 많다. 인천공항은 단기주차장과 장기주차장이 분리돼 있어 이용 목적에 따라 비용 차이가 크다. 단기주차장은 하루 2만4000원으로 장기주차장(9000원)보다 약 세 배 비싸, 며칠 이상 이용할 경우 장기주차장을 이용하는 편이 유리하다.
인천공항은 온라인 사전 예약 주차 서비스도 제공하고 있어 성수기나 주차 수요가 많은 시기에 미리 예약해두면 한층 편리하다. 공항 홈페이지에서는 공식 주차대행업체를 통한 예약 서비스도 함께 이용할 수 있다.
댓글 0