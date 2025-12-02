“아무 충전기나 쓰면 위험”…충전 중 터질 수 있다 [알쓸톡]

시중에서 판매되는 일부 보조배터리가 과충전에 제대로 대응하지 못해 화재나 폭발 위험을 일으킬 수 있는 것으로 확인됐다. 한국소비자원은 최근 조사한 제품 가운데 보호회로가 손상된 사례가 발견됐다고 밝혔다.
● “과충전 차단 못 한다”…시중 제품 4종 보호회로 손상
2일 소비자원이 시중 보조배터리 12종을 점검한 결과, 4개 제품에서 과열·과충전 시 전류를 차단하는 핵심 안전장치인 보호회로가 정상 작동하지 않는 것으로 나타났다. 문제가 확인된 제품은 △로랜텍(BPR-02), △리큐엠(QP2000C1), △명성(VA-122), △디엘티테크코리아·아이콘스(CSPB-002C) 등이다.
실제로 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 보조배터리 충전 중 폭발·화재 사례는 최근 5년(2021~2025.7) 동안 130건이다.
지난 5월 청주 오창에서는 새벽 4시 충전 중이던 보조배터리에서 불꽃이 튀어 이불로 불이 번지는 사고가 발생했다. 한 달 뒤 충북 증평에서는 주민이 낮잠을 자던 오후 1시경, 전날 밤 10시부터 충전해 둔 보조배터리가 폭발해 놀란 주민이 급히 대피하는 일도 있었다.
● 57.6%가 모르는 사실…맞는 충전기인지 확인해야
사용자 인식 부족도 위험을 키우는 요인으로 지적됐다. 소비자원이 462명을 조사한 결과, 57.6%가 “보조배터리마다 적합한 충전기가 따로 있다”는 사실을 모르고 있었다. 즉, 절반이 넘는 소비자들이 집에 있는 아무 충전기로 충전해도 된다고 알고 있던 셈이다.
소비자원은 보조배터리마다 받아들일 수 있는 ‘입력(IN) 전압’이 정해져 있으며, 충전기가 이보다 높거나 낮은 ‘출력(OUT) 전압’을 보내면 내부 회로에 부담이 쌓여 발열이 반복될 수 있다고 설명했다.
따라서 보조배터리의 입력 전압과 충전기 출력 전압이 일치하는지 반드시 확인해야 한다고 강조했다.
일부 제품은 입력(IN) 포트와 출력(OUT) 포트가 따로 구분돼 있어 이를 혼동해 사용할 경우 기기가 손상될 수 있다. 다만 이 때문에 큰 사고가 발생하는 경우는 드문 것으로 알려졌다.
● 동시에 다른 기기 연결하면 위험↑…기본 수칙 지켜야
소비자원은 끝으로 KC 인증 제품과 제조사가 권장하는 충전기를 사용하고, 충전이 끝나면 즉시 전원을 분리해 과충전을 피할 것을 당부했다. 충전 중 다른 전자기기를 동시에 연결하거나, 이불 등 가연성 소재 위에서 충전하는 행위도 화재 위험을 높이는 만큼 주의해야 한다고 강조했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
