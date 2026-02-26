“문제없다”던 쿠팡 대만 계정도 20만건 털렸다

쿠팡이 ‘제2의 핵심 시장’으로 키우고 있는 대만에서도 고객 20만 명의 개인정보가 유출된 사실이 뒤늦게 확인됐다. “대만은 영향이 없다”고 밝혀 왔던 쿠팡의 기존 설명이 뒤집힌 것이다.
쿠팡 모회사인 쿠팡Inc는 개인정보 유출 계정 3370만 개 중 약 20만 개가 대만 소재 계정으로 확인됐다고 25일 밝혔다. 쿠팡Inc는 이날 홈페이지를 통해 “전 직원이 (한국에서 발생한) 동일 사건에서 무단으로 대만 계정 약 20만 개에 접근한 사실을 확인했다”고 밝혔다. 대만 디지털발전부는 “23일 쿠팡 대만 측에 직접 출석해 설명하고 관련 자료를 제출하라고 요구했다”고 24일 발표했다.
쿠팡이 공개한 포렌식 조사 결과에 따르면 유출된 정보는 이름, 이메일, 전화번호, 배송지 주소, 일부 주문 내역 등이다. 쿠팡 측은 금융정보, 결제카드 정보, 비밀번호 등 로그인 자격 증명이나 정부 발행 신분증은 포함되지 않았다고 밝혔다.
쿠팡은 지난해 11월 29일 대규모 개인정보 유출 사실이 알려졌을 때부터 대만 언론을 통해 “대만 고객 데이터가 유출됐다는 증거가 없다”고 밝혀 왔다. 하지만 기존 설명이 번복되면서 현지 소비자 신뢰에 부담 요인으로 작용할 가능성이 있다. 대만은 쿠팡의 핵심 사업 국가다. 2021년 이후 로켓배송 모델을 도입하고, 물류센터 확충과 직매입 확대에 나서는 등 공을 들여왔다.
