“찢겨도 보증금 걱정 NO”…벽지 훼손‘ 원상 복구 노하우 [알쓸톡]

이사철이나 월세 계약 만료를 앞두고 벽지의 작은 훼손 때문에 보증금이 깎일까 걱정하는 이들이 많다. 못 자국, 벽지 들뜸, 오염된 부분 등을 업체에 맡기면 적지 않은 비용이 들기 때문이다. 하지만 간단한 준비물만 있다면 전문가 수준의 원상복구를 집에서도 충분히 할 수 있다. ● 준비물은 딱풀·목공풀과 롤러… 집 안 어딘가 ‘여분 벽지’
벽지 복구에 필요한 준비물은 딱풀 또는 목공풀, 그리고 롤러다. 롤러가 없다면 유리병, 휴지 심, 작은 밀대 등 일정한 원통형 도구를 활용해도 된다. 가장 먼저 해야 할 일은 기존 벽지와 동일한 무늬의 벽지 조각을 확보하는 것이다.
대부분의 주택에는 전등 커버, 전원 스위치, 두꺼비집, 콘센트 커버 안쪽에 시공 당시 남겨 놓은 도배지 조각이 남아있다. 또, 천장 모서리 쪽이나 창문 옆 쪽에서도 작은 조각을 찾아낼 수 있다. ● ‘덧대어 자르기’로 완벽하게 훼손부위 제거하는 법 벽지 복구의 핵심은 ‘덧대어 자르기’ 방식이다. 이 방법을 쓰면 원래 벽지와 새로 붙일 벽지가 정확히 맞아떨어져 복구 흔적이 거의 남지 않는다.
먼저 훼손 부위보다 조금 더 크게 벽지 조각을 올린 뒤, 커터칼로 두 겹(새 조각 + 기존 벽지)을 동시에 네모 모양으로 잘라낸다. 그러면 원래 벽지의 훼손된 조각만 깔끔하게 제거되고, 새로 붙일 벽지는 딱 맞는 ‘퍼즐 조각’이 된다. 이후 벽지 조각을 5분 정도 물에 불려 속지를 떼어낸 뒤, 벽면에 풀을 발라 15~30초간 살짝 말리고 붙이면 된다.
붙인 후에는 롤러나 유리병으로 벽지를 눌러 밀착시키고, 면봉에 묻힌 목공풀을 겉면에 살짝 코팅하듯 바른다. 마지막으로 드라이기로 약하게 열을 가한 뒤, 천으로 꾹 눌러주면 복구 자국이 거의 보이지 않는다.
● 작은 못 구멍·꼬꼬핀 자국도 5분 만에 ‘감쪽같이’ 지우는 법
못 자국이나 꼬꼬핀 구멍처럼 아주 작은 훼손은 더 간단하다. 구멍 위에 목공풀을 면봉으로 바른 뒤 천으로 눌러 밀착시키고, 분무기로 물을 가볍게 뿌린 후 드라이기로 열을 주면 벽지가 자연스레 팽창하며 구멍이 메워진다. 마지막으로 롤러로 다시 눌러 정리하면 흔적은 거의 사라진다.
들뜬 벽지도 같은 방식으로 해결할 수 있다. 들뜬 부위를 살짝 열어 안쪽에 풀을 바르고 밀착시키면 된다. 이 모든 과정은 몇 분 안에 끝나기 때문에 이사 전 점검 과정에서 바로 활용하기 좋다.
작은 훼손 때문에 수만 원의 수리비를 부담하거나 보증금 삭감을 걱정할 필요 없이, 기본적인 도구만 준비하면 누구나 셀프로 깔끔하게 벽지를 복구할 수 있다.
댓글 0