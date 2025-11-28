이병헌, 조지 클루니·디카프리오와 경쟁…美 영화제 후보

배우 이병헌이 미국 시상식 ‘2025 아스트라 필름 어워즈(Astra Film Awards)’ 남우주연상 후보에 올랐다. 조지 클루니, 레오나르도 디카프리오 등 할리우드를 대표하는 배우들과 나란히 후보군에 이름을 올리며 글로벌 경쟁에 나선다.
이병헌은 Hollywood Creative Alliance가 주관하는 이번 시상식에서 영화 ‘어쩔수가없다’로 Best Actor in a Motion Picture(코미디·뮤지컬 부문 남우주연상) 후보에 올랐다.
해당 부문에는 브렌던 프레이저, 조지 클루니, 제시 플레몬스, 레오나르도 디카프리오, 티모시 샬라메 등 세계적 배우들이 대거 포진해 경쟁의 무게감을 더한다.
이병헌이 연기한 ‘만수’ 캐릭터가 강렬한 존재감과 몰입도 높은 연기로 호평받았던 만큼, 이번 후보 지명은 북미 시상 시즌에서 한국 배우의 연기력을 다시 한 번 증명하는 성과라는 평가가 나온다.
‘어쩔수가없다’는 남우주연상 후보 지명 외에도 작품상, 국제장편, 각색상 등 총 4개 부문에 노미네이트되며 완성도를 입증했다. 작품성과 연출, 시나리오뿐 아니라 배우들의 연기까지 고르게 주목받으며 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다.
● 이병헌, 국제무대서 잇단 수상…글로벌 행보 주목
앞서 이병헌은 토론토국제영화제에서 특별공로상 수상을 시작으로, 미국 뉴포트비치영화제 ‘아티스트 오브 디스팅션’ 수상, 제35회 고담 어워즈 주연상 후보 등 북미 시상 시즌에서 존재감을 확고히 하며 한국 배우와 한국 영화의 위상을 높이고 있다.
여기에 더해 이병헌은 지난 20일 막을 내린 ‘11회 아시안 월드 필름 페스티벌(AWFF)’에서 탁월한 성취를 이룬 영화인에게 수여되는 ‘영화인 최우수 업적상(Snow Leopard Award for Outstanding Cinematic Achievement)’을 수상하며 글로벌 수상 릴레이를 이어가고 있다.
제98회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문에 한국 대표 출품작으로 선정된 ‘어쩔수가없다’, 그리고 만수 역을 통해 압도적 연기력을 보여준 이병헌의 향후 행보에도 귀추가 주목된다.
