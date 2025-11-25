문해력 향상 위한 스토리 기반 한자 학습서 ‘신나는 한자 대모험 8급’ 출간

출판사 에이다(EIDA, 대표 우유원)가 초등학생을 위한 한자 학습서 ‘신나는 한자 대모험 8급’을 출간했다. 이 책은 단순 암기식 학습에서 벗어나 모험 스토리와 다양한 활동을 통해 한자의 유래와 원리를 자연스럽게 익히는 탐구형 학습서로, 한자능력검정시험 8급 대비까지 가능한 구성을 선보인다.
최근 학생들의 문해력 저하가 사회적 이슈로 부각되는 가운데, 교과서의 70% 이상이 한자어로 이루어져 있음에도 기초 한자 능력 부족으로 학습에 어려움을 겪는 사례가 늘고 있다.
에이다 출판사는 이러한 문제를 해결하기 위해 이야기를 통한 문맥 학습을 제안한다. ‘신나는 한자 대모험 8급’은 주인공 한별이와 한봇이 마을을 탐험하며 겪는 사건을 해결하는 과정에서 한자의 모양, 뜻, 쓰임을 자연스럽게 체득하도록 설계되었다. 이를 통해 학생들은 한자뿐 아니라 문해력, 사고력, 표현력까지 종합적으로 향상시킬 수 있다.
책은 총 8개의 테마 마을로 구성된다. 각 장마다 독특한 스토리와 미션이 주어지며, 학생들은 이를 해결하며 한자를 배운다. 예를 들어, 숫자 마을에서는 ‘一, 二, 三’ 등 기본 숫자 한자를 배우고, 가족 마을에서는 ‘父, 母, 兄, 弟’ 등 가족 관련 한자를 익힌다.
각 단원은 스토리, 한자 원리 설명, 연습 문제, 퀴즈, 응용 활동이 균형 있게 배치되어 있어 가정, 학교, 학원 등 다양한 환경에서 활용 가능하다. 특히 퍼즐, 게임, 협력 활동 등 게이미피케이션 요소를 도입해 학습 동기를 유지시키는 것이 특징이다.
교사들은 이 책이 교과 연계 학습, 방과후학교, 창의적 체험활동 등에 적합하다고 평가한다. 한 초등학교 교사는 “기존 교재보다 학생들의 참여도가 높고, 이야기 기반 수업이 한자 이해력과 문해력 향상에 실질적인 도움을 준다”고 전했다. 또한 온라인 플랫폼과 연동된 다감각 학습 방식을 통해 종이책만으로 부족한 체험형 학습을 보완할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.
에이다 출판사 관계자는 “한자를 무조건 외우게 하는 교육은 단기적 효과에 그친다”며 “‘신나는 한자 대모험’은 한자의 원리와 의미를 탐구하는 경험을 제공해 아이들이 스스로 학습의 즐거움을 깨닫도록 돕는다”고 강조했다.
