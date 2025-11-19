‘싱글대디’ 이용대 열애설…상대는 에이프릴 윤채경?

걸그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경(29)과 배드민턴 국가대표 출신 이용대(37)의 열애설이 제기된 가운데, 윤채경 측이 “사생활이라 확인이 어렵다”며 공식 입장을 밝혔다. 열애 보도가 나온 직후 양측의 관계를 둘러싼 관심이 빠르게 확산되고 있다.
19일 윤채경의 소속사 PA엔터테인먼트는 두 사람의 열애설에 대해 “사생활 관련 사항은 확인이 어렵다”고 짧게 입장을 전했다.
앞서 이날 스포티비뉴스는 윤채경과 이용대가 8살 나이차를 뛰어넘고 1년째 열애 중이라고 보도했다. 이에 따르면 두 사람은 주위에 서로를 연인이라고 소개하는 등 진지하게 만남을 이어가고 있다.
배드민턴 국가대표 출신 이용대는 배우 변수미와 6년 열애 끝에 2017년 결혼했으나, 성격 차이 등의 이유로 약 1년 만인 2018년 이혼했다. 현재 이용대는 딸을 홀로 양육하고 있다.
윤채경은 2012년 그룹 퓨리티의 멤버로 데뷔했다. 2016년 엠넷 ‘프로듀스101’에 참가해 얼굴을 알렸으며, 그해 그룹 에이프릴에 합류했다. 2022년 팀이 해체한 후에는 ‘고려거란전쟁’, ‘컨피던스맨 KR’ 드라마에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있다. 이런 가운데, 이번 열애설로 배우 활동에도 관심이 더욱 집중되는 분위기다.
두 사람의 관계가 사실인지 여부는 아직 명확히 드러나지 않았지만, 소속사가 확인을 유보한 만큼 열애설 논란은 당분간 이어질 것으로 보인다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
