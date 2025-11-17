본문으로 바로가기
문화
동아일보 단독
[단독]미술시장 큰손 에이드리언 청 “숏폼이 새로운 트렌드의 핵심”
동아일보
입력
2025-11-17 16:46
2025년 11월 17일 16시 46분
김태언 기자
크게보기
숏폼 드라마 사업에 투자하는 홍콩 부호 에이드리언 청. 변영욱 기자 cut@donga.com
홍콩 알마드 그룹의 에이드리언 청 회장(46)은 아시아에서 대표적인 ‘미술시장 큰손’으로 곱힌다. 재벌 3세인 그는 20년 가까이 다양한 현대미술 작품들을 아시아에 소개해 왔으며, 후원하는 작가만 1000명이 넘는다고 한다.
그런 청 회장이 최근 가장 관심을 가진 분야는 다름 아닌 ‘숏폼 콘텐츠’다. 17일 서울 송파구의 한 호텔에서 만난 청 회장은 “스토리텔링형 세로 콘텐츠가 새로운 트렌드의 핵심이 될 것”이라고 자신했다.
실제로 지난 달 알마드 그룹은 글로벌 숏폼 지적재산권(IP