“집에서 본다!” 임영웅 서울 콘서트, 티빙 무료 생중계 확정

가수 임영웅의 서울 콘서트를 안방에서도 볼 수 있게 됐다. 티빙 가입자라면 누구나 무료로 시청할 수 있어 팬들의 기대가 한층 높아지고 있다.
● 임영웅 서울 콘서트, 티빙 통해 전 국민 무료 시청
소속사 물고기뮤직은 6일 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 서울 공연을 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 티빙을 통해 생중계된다고 밝혔다.
‘아임 히어로’ 서울 공연은 오는 21일부터 23일까지, 28일부터 30일까지 KSPO돔(올림픽체조경기장)에서 개최된다. 이 중 콘서트 마지막 날인 30일 공연이 티빙 독점 라이브로 공개되며, 티빙 가입자라면 누구나 무료로 시청할 수 있다.
● 임영웅, 인천 이어 대구서 ‘하늘빛 축제’ 이어간다
이번 콘서트는 정규 2집 ‘IM HERO 2’를 발표하고 열리는 콘서트다. 한층 더 새로워진 공연 리스트는 물론, 임영웅의 다채로운 매력과 무대를 선보일 예정이다.
앞서 인천 콘서트를 성공적으로 마무리한 임영웅은 대구로 무대를 옮겨 하늘빛 축제를 펼칠 예정이다. 임영웅의 대구 콘서트는 오는 7일부터 9일까지 엑스코 동관에서 열린다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
