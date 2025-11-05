박물관 정원서 이건희 기증 석조물 837점을 만난다

고 이건희 삼성 선대 회장이 기증한 석조문화유산 257점을 전시한 야외 산책로 ‘모두의 정원’이 5일 대구 수성구 국립대구박물관에서 공개됐다.
대구박물관은 이날 ‘모두의 정원’을 공개하고 “이건희 회장과 유족의 석조물 기증품을 박물관 뒤편 산책로를 따라 조성했다”고 밝혔다.
박물관은 기증 받은 257점 가운데 90여 점을 지난해 연말 먼저 전시한 데 이어, 나머지 석조물도 전부 일반에 선보이게 됐다. ‘이건희 컬렉션’ 2만3000여 점 중 석조문화유산은 837점으로, 주로 대구박물관과 국립청주박물관이 소장하고 있다.
모두의 정원은 ‘해담길’과 ‘월담길’,‘별담길’ 등 3가지 산책로로 만들어졌다. 이 중 해담길을 따라가면 1696년에 높이 3m50cm로 지어진 ‘효자 이종형 정려문(旌閭門)’을 만날 수 있다. 정려문은 효자나 열녀, 충신을 기리기 위해 지은 건물이나 문을 일컫는다. 한길중 학예연구사는 “이종형은 조선 시대 효자로서 전국적으로 이름을 알렸던 인물”이라며 “그 효행이 아들로도 이어져 효자문까지 세우게 됐다”고 말했다.
대구박물관이 조성한 정원에는 이건희 회장이 기증한 문화유산에 포함된 모든 석탑(6점)들이 한 자리에 모여있다는 의미도 크다. 고려 시대에 제작된 높이 5m80cm 오층석탑을 비롯해 조선시대 오층석탑(높이 1m75cm) 등이 있다.
흥미로운 생김새를 지닌 석인상(石人像)들도 눈길을 끈다. 네모반듯한 얼굴에 두툼한 코와 큰 귀가 두드러지는 석상부터 두 눈이 볼록 튀어나와 투박한 석상까지 다채롭다. 박물관 측은 “석인상들의 위치와 방향, 높이를 다르게 배치해 관람객이 여러 표정과 형태를 살펴볼 수 있도록 했다”고 설명했다. 석조문화유산 주변은 우리나라에서 자라는 꽃과 나무들로 꾸며 한국적인 아름다움이 더 돋보이게 했다.
대구박물관에선 모두의 정원과 연계한 어린이 전시도 개최되고 있다. 내년 10월까지 열리는 체험형 전시 ‘알록달록 동자상’은 어린 관람객이 동자석 복제품 4점과 목조 동자상 4점 등을 직접 보고 만지며 색다른 의미를 찾아보도록 구성됐다. 내년 3월까지 이어지는 ‘제25회 어린이 그리기 잔치 입상작품 특별전’에서는 아이들이 석조문화유산을 보고 그린 그림들을 전시한다.
