서산 보원사지-예천 개심사지 오층석탑, ‘국보’ 된다

약 1000년 전 고려 시대에 충남 서산 보원사(普願寺)와 경북 예천 개심사(開心寺)에 세워졌던 오층석탑들이 국보가 된다.
국가유산청은 “10~11세기 고려 때 건립된 ‘서산 보원사지 오층석탑’과 ‘경북 예천 개심사지 오층석탑’을 국보로 지정 예고했다”고 30일 밝혔다. 두 석탑은 1963년 나란히 국가지정문화유산 보물로 지정됐으며, 62년 만에 국보로 승격했다.
서산 보원사지 오층석탑은 고려 태조(왕건)의 총애를 받은 승려 탄문(坦文·900~974)이 광종(4대)을 위해 불탑과 불상을 조성했다는 비문이 남아 있다. 유산청은 “통일신라 말기의 기법과 양식을 계승하면서 고려초 새로운 기법들도 나타난 석탑으로 역사적·예술적 가치가 높다”며 “우리나라 석탑 조성시기를 알 수 있는 편년(編年) 기준이 된다”고 설명했다.
예천 개심사지 오층석탑은 현종(8대) 2년 때인 1011년 건립됐다. 탑에 새겨진 190자 명문(銘文)을 통해 명확한 건립 시기와 과정 등을 확인할 수 있다. “다른 석탑에선 유사성을 찾기 어려운 독창적 방식으로 보살상 등이 조각돼 있으며, 복식이나 지물(持物) 또한 특이해 예술적 완성도가 높다”는 평가를 받는다.
두 석탑은 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 문화유산위원회 심의를 거쳐 국보로 확정된다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0