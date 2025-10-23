대한항공 “아시아나 마일리지 10년간 유지”… 마일리지 통합방안 발표

탑승 마일리지 1:1, 제휴 마일리지 1:0.82 전환
대한항공이 지난달 30일 △아시아나항공 마일리지 10년간 별도 유지, 원하는 시점에 대한항공 스카이패스 마일리지로의 전환 지원 △우수회원 통합방안 △마일리지 사용계획 확대 등을 골자로 하는 마일리지 통합방안을 공개했다.
우수회원 비슷한 등급 매칭…부분전환 안 돼
통합안에 따르면 회원들은 통합 이후 10년간 기존 아시아나항공 아시아나클럽 마일리지를 구 아시아나 마일리지 형태로 보유하는 회원과 대한항공 스카이패스 마일리지만 보유하는 회원(구 아시아나 마일리지를 대한항공 스카이패스로 전환 포함)으로 구분된다. 10년이 지난 시점에는 모두 대한항공 스카이패스 마일리지로 통합된다.
구 아시아나 마일리지를 보유한 고객들은 기존 아시아나항공 공제차트 그대로 구 아시아나 마일리지를 대한항공 일반석과 프레스티지석 보너스 항공권 구매·좌석 승급에 쓸 수 있다. 다만 아시아나항공 공제차트 기준에 없는 일등석 등 보너스항공권이나 좌석 승급은 불가하다. 홈페이지에서 일반 항공권 구매 시 운임 일부를 마일리지로 최대 30%까지 사용할 수 있는 복합결제 서비스나 브랜드 굿즈, 일반 상품, 기내 면세 바우처 등 마일리지 쇼핑은 가능하다. 통합 후 적립되는 탑승 또는 제휴 마일리지는 모두 스카이패스 마일리지로 쌓인다.
기존 아시아나항공의 우수회원(플래티늄, 다이아몬드 플러스(평생), 다이아몬드 플러스(기간제), 다이아몬드, 골드)은 유사한 수준의 대한항공의 우수회원 등급으로 자동 매칭된다. 기존 아시아나항공 우수회원 자격기간도 그대로 보장된다.
구 아시아나 마일리지를 가진 고객들은 통합 후 언제든 스카이패스 마일리지로 전환할 수 있다. 통합 10년 후 잔여 아시아나 마일리지는 자동으로 대한항공 마일리지로 전환된다. 전환 비율은 탑승 마일리지 1대1, 제휴 마일리지 1대0.82로 책정했다.
대한항공 관계자는 “소비자 효익 극대화에 중점을 두고 통합 방안을 마련했다”며 “향후 대한항공은 공정위에 제출한 아시아나항공과의 마일리지 통합방안을 토대로 소비자들의 마일리지 소비 편의성과 선택권을 늘려나갈 것”이라고 밝혔다.
이설 기자 snow@donga.com
