“울지마! 정신 차려” 美 시상식서 케데헌 가수 수상 소감에 ‘폭소’

걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 로제와 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 걸그룹 헌트릭스를 노래한 가수들이 ‘2025 히트메이커’(Hitmakers) 시상식에서 수상했다. ‘히트메이커’는 미국 엔터테인먼트 전문지 버라이어티가 주최하는 시상식으로, 한 해 동안 가장 큰 인기를 얻은 노래를 제작하는 데 기여한 뮤지션들을 선정한다.
8일 버라이어티 등에 따르면 로제는 지난 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 이 시상식에서 ‘올해의 글로벌 히트메이커’ 상을 받았다.
로제는 수상 소감에서 “놀라운 상을 주셔서 감사하다. 지난 한 해는 정말 최고로 벅찬 한 해 였다”면서 “제 노래 ‘아파트’가 성장하고, 많은 사랑을 받는 모습을 지켜보는 것은 무척 즐거운 일이었다”고 말했다. 이어 “믿을 수 없을 만큼 바빴던 한 해 동안 저를 관리해 주고 도와준 소속사 더블랙레이블 식구들, 그리고 저의 멘토 테디 프로듀서께도 감사하다”고 덧붙였다.
앞서 로제는 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’ 와 첫 정규 앨범 ‘로지(rosie)’로 세계인의 폭발적인 사랑을 받으며 음악적 위상을 입증했다. 로제는 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’, ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상’ 부문에 후보로 이름을 올렸다. K-팝 최초로 본상 두 부문에 노미네이트됐다.
아울러 넷플릭스 K팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 속 걸그룹 ‘헌트릭스’의 노래를 함께 부른 가수 이재, 오드리 누나, 레이 아미‘는 같은 시상식에서 ‘케이팝 데몬 히트메이커스 오브 더 이어’를 수상했다.
무대에 오른 레이 아미는 벅차오르자 “야 울지 마, 정신 차려”(Don’t cry, bitch. Get it together!)라고 혼잣말을 했고, 객석 곳곳에선 웃음이 터져 나왔다.
레이 아미는 “케데헌은 우리 셋에게 완벽한 기회였고 평생 친구이자 자매가 될 기회였다”고 수상 소감을 밝혔다.
헌트릭스가 부른 ‘골든’은 ‘제68회 그래미 어워즈’ 후보 명단에서 ’올해의 노래’ 등 5개 부문 후보로 각각 이름을 올렸다.
