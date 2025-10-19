미나 시누이, 불화설 후 “금전적 도움 감사”

박수지씨는 19일 인스타그램에 “너무 늦었지만 댓글의 표현을 정확히 이해하지 못해 뜻을 다르게 받아들였다. 한국어 뉘앙스를 잘못 파악한 탓에 내 답글이 다른 의미로 비춰질 수도 있었던 점 진심으로 죄송하다”며 “미나 언니를 겨냥하거나 누군가를 탓하려는 의도는 전혀 없었다. 오히려 도움 준 미나 언니께 늘 감사한 마음 뿐이다. 부족한 언어 이해로 인해 오해가 생겼고 불안을 안겨서 죄송할 뿐이다. 오해 갖지 말길 바란다. 내 어리석음을 탓해달라”고 적었다.
“내가 이렇게까지 버틸 수 있었던 건, 곁에서 묵묵히 응원해주고 믿어준 사람이 있었기 때문이다. 바로 미나 언니다. 언제나 나를 예쁘게 봐줬다. 살 빼겠다고 결심했을 때 포기하지 않게 도와주고, 함께 운동하고, ‘수지는 충분히 멋진 사람’이라는 말 한마디에 얼마나 많은 날들을 버텼는지 모른다. 생활이 힘들던 시절, 언니는 말없이 도와줬다. 금전적으로 손 내밀어준 것도, 내 마음을 감싸준 것도, 모든 게 큰 선물이었다. 단순한 도움이 아니라 진심이었다.”
박씨는 “무엇보다 고마운 건 세상이 나를 오해하고, 악플이 달리고, 많은 말들이 오갔던 시기에도 언니는 단 한 번도 나를 미워하지 않았다는 것”이라며 “오히려 ‘난 수지를 알아요. 괜찮아요’라는 한마디가 얼마나 큰 위로가 됐는지 모른다. 언니는 언제나 좋은 말만 해줬고, 예쁜 마음으로 바라봐줬다. 다정함이 나를 살렸고, 지금의 나를 만들어줬다. 이 마음을 꼭 세상에 알리고 싶었다”고 설명했다.
“미나 언니, 정말 고맙다. 살 빼게 도와줘서 고맙고, 금전적으로 도와줘서 고맙고, 무엇보다 세상이 뭐라해도 끝까지 나를 믿어줘서 너무 고맙다. 언니의 믿음과 사랑, 평생 잊지 않겠다”면서도 “이제 나는 혼자 서보려고 한다. 언니가 곁에서 가르쳐준 믿음과 용기를 품고 내 힘으로 한 걸음씩 나아가 보려 한다. 언니 마음이 헛되지 않게 내가 더 단단해지고 성장하는 모습으로 보답하겠다”고 했다.
박씨는 미나 도움으로 150㎏에서 78㎏까지 감량해 화제를 모았다. 동생인 가수 류필립은 4일 유튜브 채널 ‘필미커플’에서 박씨와 다이어트 콘텐츠를 찍지 않는 이유를 밝혔다. “그동안 우리가 많이 지원해준 건 여러분들도 알 것”이라며 “힘들고 싫다는데 어떻게 강행 하겠느냐. 큰 돈 들여 PT도 받고, 직장 다니면 다이어트하기 힘들까봐 그만두게 하고 그 이상 월급도 줬다. 인플루언서로 띄워주려고 영상 찍어서 거의 매일 누나 인스타에 올려줬는데 좀 허탈하다”고 토로했다.
박씨는 요요 현상으로 100㎏대까지 다시 찐 상태다. 한 네티즌이 ‘미나와 함께 했을 때 살은 빠지지만 스트레스 받고 딱히 돈을 벌거나 이득을 보는 것도 아니니 독립 후 다이어트 인플루언서가 되려는 것 같은데 성공하길 바란다’는 댓글을 남기자, 박씨까 “감사하다, 꼭 지켜봐 달라”고 대댓글을 써 비판이 쏟아졌다.
