천년의 시간에 더한 예술적 경관… APEC 앞둔 경주의 변신[김선미의 시크릿가든]

15일 경주역에 내리자 가을 햇살 사이로 모과 향이 번졌다. 외국인 관광객도 부쩍 눈에 많이 띄었다. 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 경북 경주시는 막바지 공사로 어수선하면서도 설렘과 활력이 있었다. 무엇보다 시월의 경주는 색감이 참 고왔다. 대릉원 일원의 감나무, 감포 이관정 근처 골목길의 석류나무, 첨성대 앞 핑크뮬리, 노랗게 물들기 시작한 경북천년숲정원 칠엽수…. 경주가 벌써 그립다.
● 우아함, 연민, 그리고 가능성
평소 경주에 대해서는 양가감정이 있었다. 이 도시가 품는 우아함을 흠모하면서도, 찬란했던 과거에는 왠지 못 미치는 것 같은 현재에 대한 연민이었다. 그런데 이번에 교촌한옥마을에서 경주의 가능성을 보았다. 식용 꽃을 얹은 비빔밥을 먹는 독일인 부부, ‘1년간 한국에서 살아보기’ 중이라며 월정교에서 촬영을 부탁한 프랑스인 여성의 표정엔 정중한 호기심이 흘렀다. 이들이 마을 내 경주 최부자 댁 ‘노블리스 오블리주’(높은 신분에 따르는 사회적 책임) 정신까지 새겨가면 좋겠다는 생각이 들었다.
월정교에서 차로 4분만 가면 국립경주박물관이다. 최근 22년 만의 타종 행사 덕분일까. ‘에밀레종’으로 불리는 성덕대왕신종(국보 제29호) 앞이 북적였다. 어떻게 이 종은 천 년간 한결같은 소리를 낼까. 종에도 마음이 있다면, 맑은 마음이라 가능한 일 아니었을까. 박물관을 찾은 진짜 이유는 ‘신라천년서고’가 궁금해서였다. 1970년대 지어진 박물관 수장고를 리모델링해 2022년 문을 연 박물관 내 도서관으로, 요즘 ‘눕독’(누워서 독서) 명소로 통한다. 안락한 소파에 몸을 파묻고 경주와 신라를 주제로 엄선된 책을 살펴보다가 큰 창에 액자처럼 담긴 정원에 눈을 씻는 고요한 시간이 좋았다.
● 50살 보문단지의 변신
오후 7시 반, 어둠이 내려앉은 보문단지에 빛이 일렁였다. 1979년 우리나라 최초의 컨벤션센터로 지어진 ‘육부촌’(六部村·‘신라를 이룬 여섯 부족’이라는 뜻으로, 현재 경상북도문화관광공사 건물)이 미디어아트로 장식된 것. 호반광장에는 신라 시조 박혁거세의 탄생 알을 형상화한 15m 높이의 APEC 상징조형물도 등장했다. 미디어아트가 알 위를 꽃으로 수놓는 모습이 보문단지의 부활을 알리는 것 같아 뭉클했다.
보문단지(851만 ㎡)는 1975년 국내 관광단지 1호로 지정돼 1979년 문을 열었다. 수학여행과 신혼여행, 가족의 추억이 켜켜이 쌓인 명실상부한 국민 여행지다. 시작은 신라 유산을 보존하고 국제 관광도시로 성장시키려는 1971년 ‘경주관광종합개발계획’이었다. 당시 박정희 대통령은 친필 지시를 남겼다. “신라 고도는 웅대, 찬란, 정교, 활달, 진취, 여유, 우아, 유현(幽玄·깊고 그윽한 아름다움)의 감이 살아날 수 있도록 재개발할 것.” 붉은 카펫이 깔린 계단과 비천상 문양의 대회의장 벽면을 갖춘 육부촌, 박 대통령이 머물며 보문호를 내려다봤던 코모도호텔의 1114호(경상북도 산업유산 72호)는 그 시절의 꿈을 여전히 품고 있다. 보문정 물레방아 앞 돌비석엔 이렇게 쓰여있다. ‘대한민국 관광 역사, 이곳에서 시작되다.’
보문단지는 한국 조경의 출발점이기도 했다. 1972년 미국에서 활동하던 오휘영 조경가가 첫 대통령 조경담당 비서관으로 임명됐고, 이듬해 서울대와 영남대에는 국내 최초로 조경학과가 개설됐다. 그 무렵 심어진 보문단지 벚나무가 지금도 봄마다 연분홍 물결을 만든다. 보문단지는 올해 관광단지 지정 50주년과 APEC 개최를 맞아 대대적 경관 정비에 나선다는 계획이다.
● ‘경주 아트패스’의 매력
요즘 경주는 ‘예술의 도시’다. 경북문화관광공사가 APEC을 앞두고 7월 22일 선보인 ‘경주 아트패스’는 3000장 넘게 팔렸다. 3만7000원 상당의 입장권을 1만8000원으로 할인해 우양미술관·솔거미술관·PLACE C(플레이스 씨)·불국사박물관 등 네 곳을 한 번에 즐길 수 있다.
우양미술관은 고(故) 김우중 대우그룹 회장의 부인 정희자 씨가 1991년 힐튼경주 옆에 세운 ‘선재미술관’이 전신이다. 대우그룹 부도 이후 우양산업개발에 매각돼 2013년 ‘우양미술관’으로 새롭게 태어난 뒤, 지난해부터 올해 7월까지 리모델링을 거쳐 재개관했다. 경주의 힐튼호텔 앞에 서자 곧 철거를 앞둔 서울 힐튼호텔이 떠올라 가슴이 먹먹해졌다. 김종성 건축가가 설계한 두 호텔은 병풍형 배열로 자연을 감싸는 방식이 쌍둥이처럼 닮았다.
11월30일까지 열리는 재개관 특별전의 주인공은 백남준과 아모아코 보아포. 1992년 국립현대미술관 전시 이후 뿔뿔이 소장된 백남준의 비디오 설치 연작 ‘나의 파우스트’ 연작 13개 작품 중 ‘경제학’과 ‘영혼성’ 두 점을 관람할 기회다. 크리스찬 디올과 협업했던 아프리카 가나 출신 보아포의 작품 속 인물들의 옷은 화려한 꽃밭이다.
솔거미술관은 신라 유적 테마파크인 경주엑스포대공원 안에 있다. 소산 박대성 화백이 작품 830여 점을 기증해 2015년 문을 연 경주 최초의 공립 미술관이다. 매실나무와 살구나무가 심어진 숲길도, 경주 시민들의 사진 명소인 ‘비밀의 정원’도 좋은데 미술관 상설 전시실의 네모난 창 너머로 보이는 차경(借景)은 더 좋다.
엑스포대공원에서는 유명 건축가들의 건축을 한 곳에서 만난다. 승효상(솔거미술관), 이타미 준(경주타워), 구마 겐고(경주세계문화엑스포기념관)에 이어 APEC을 앞두고 김찬중 건축가도 합세했다. 경주 고분을 형상화한 한국수력원자력 기업홍보관 ‘SSNC’(SMR 스마트 넷제로 시티)가 그의 작품이다. 경주타워 옥상 전망대에 올라 경주 시내를 내려다보니 찬란했던 과거를 지닌 이 도시의 미래가 궁금해졌다.
2023년 경주 오릉 인근에 문을 연 한옥형 복합문화공간 플레이스 씨는 젊은 감각의 전시와 정원, 카페와 한식당, 글램핑 공간으로 도시와 예술을 잇는다. 고 우장춘 박사가 육종 연구를 했던 터라고 한다. 불국사 경내에 2018년 문을 연 불국사박물관에서는 호젓하게 시간 여행을 떠날 수 있다.
● 한국적이면서 감각적인 경주
APEC 기간 각국 정상들과 기업인들의 활동이 보문단지 내 호텔들에서 활발하게 열리게 된다. 최근 완벽한 변신을 보여준 곳은 ‘소노캄 경주’. 소노인터내셔널이 1700억 원을 들여 기존의 소노벨 경주를 5성급 리조트로 리뉴얼했다. 객실들에 툇마루를 구현하고, 스파 수영장은 보문호의 물결을 형상화했다. 포석정을 연상시키는 물길, 카바나 사이사이에 놓인 돌, 은목서 향기가 한국적이면서 감각적이다.
올해 4월 경주 대릉원 서쪽에 문을 연 오아르미술관은 경주 출신 미술품 수집가가 세운 사립미술관이다. 노서동 고분군 쌍분을 마주하는 ‘왕릉 뷰’와 설계를 맡은 유현준 건축가의 유명세가 더해져 개관 6개월 만에 18만 명이 다녀갔다. 초록색 왕릉을 코앞에서 바라보니 유럽의 도심 묘지처럼 우리나라에도 삶과 죽음이 일상에 어우러진 장소가 있었고, 그곳이 경주였음을 새삼 깨달았다.
경주에는 깊고 그윽한 ‘유현’의 미감(美感)이 있었다. 본래의 아름다운 경관에 빛과 예술, 젊은 감성이 더해지고 있다. 천년의 시간 위에 새 숨을 불어넣는 경주의 변신이 기대된다.
