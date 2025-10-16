‘암 투병설’ 박미선, 근황 알려졌다…“치료 완전히 끝나”

방송인 조혜련이 건강 문제로 휴식 중인 박미선의 근황을 전했다. 최근 유방암 초기 진단 후 치료를 이어온 박미선이 회복 중이라는 소식이 전해지며, 팬들과 동료들의 응원이 이어지고 있다.
15일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 ‘개그계 레전드 고모들’ 이경실, 조혜련이 출연해 이야기를 나눴다.
● 조혜련, 박미선 치료 소식에 감격…“가장 먼저 알려줘 고마워”
방송에서 조혜련은 “얼마 전 미선 언니의 이야기를 라디오에서 했는데, 의도와 다르게 기사가 엄청나게 쏟아졌다”며 “이후 언니에게 전화가 와서 혼날 줄 알고 긴장한 채로 받았다”고 박미선과 통화한 상황을 전했다.
조혜련은 “미선언니가 ‘나 완전 치료 끝났고 그동안 날 위해 기도해 줘서 고마워’라 하더라. 내가 걱정한 거랑 달리 언니는 대인배다”라고 털어놨다.
이어 “언니가 좋아졌다는 얘기를 가장 먼저 나한테 해준 게 너무 고마웠다. 제가 방송활동을 쉬고 있을 때 경실 언니가 위로해줬던 마음이 이런 거였구나 느꼈다. 우리는 혼자가 아니라 가족이다 싶다”며 남다른 우정을 드러냈다.
● 박미선, 건강상 이유로 휴식 중…향후 활동은?
박미선은 올해 초 건강 문제로 활동을 잠정 중단했다. 정확한 병명은 공개되지 않았지만, 최근 유방암 초기 진단을 받고 치료에 전념한 것으로 알려졌다.
소속사 큐브엔터테인먼트는 “개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다”고 밝혔다.
남편 이봉원도 지난 6월 MBC 예능 ‘라디오스타’ 출연 당시 “(박미선이) 잘 치료받고 쉬고 있다”고 근황을 전한 바 있다.
박미선이 치료를 마치고 회복 중이라는 소식이 전해지자, 많은 이들이 응원의 메시지를 보내고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0