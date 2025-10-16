‘케데헌’ 열풍, 핼러윈 코스튬까지 장악…美 전역 열광

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 전 세계적 흥행 돌풍을 이어가며 올해 핼러윈 코스튬 시장까지 장악했다.
특히 극 중 캐릭터들이 구글의 공식 핼러윈 트렌드 차트 상위권을 휩쓸며 ‘K팝 애니메이션 신드롬’의 정점을 찍었다.
구글이 운영하는 핼러윈 코스튬 트렌드 사이트 ‘프라이트가이스트(Frightgeist)’에 따르면, 16일(현지 시각) 기준 인기 순위 1위부터 5위까지 모두 ‘케데헌’ 속 캐릭터가 이름을 올렸다. 이는 전 세계 핼러윈 코스튬 검색 트렌드 집계 결과다.
● “핼러윈까지 점령한 케데헌”…전 세계 1~5위 싹쓸이
1위로 선정된 코스튬은 극중 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스(HUNTR/X)’의 리더 루미의 의상이었다. 무릎까지 길게 땋은 보라색 머리에 한국적 단청 무늬가 들어간 노란색 크롭 재킷, 노리개 장식의 숏팬츠가 특징이다.
2위와 3위는 같은 그룹 멤버인 조이와 미라가 차지했으며, 악령 보이그룹 ‘사자보이즈’의 진우와 베이비는 각각 4위와 5위에 올랐다.
조선시대 민화 ‘작호도’에서 영감을 얻은 호랑이 캐릭터 더피도 8위에 이름을 올렸다. 상위 10위권 중 절반 이상을 ‘케데헌’ 캐릭터들이 휩쓸며 뜨거운 인기를 실감케 했다.
6위에는 영화 ‘마인크래프트 치킨 조키’가, 7위에는 인기 캐릭터 ‘라부부’가 올랐다.
● 직접 만든 ‘더피 바구니’까지…SNS 달군 케데헌 핼러윈
미국 최대 규모 핼러윈 전문 의상 회사인 ‘스피릿 핼러윈’ 사이트에선 ‘헌트릭스’ 멤버들의 의상이 성인용, 아동용 모두 품절됐다.
품귀현상에 아마존과 이베이 등 현지 온라인 쇼핑몰에는 ‘케데헌’ 콘셉트의 모조 코스튬이 쏟아지고 있다. 해외 SNS에서는 이용자들이 직접 만든 ‘더피 핼러윈 사탕 바구니’와 코스튬을 인증하는 게시물들이 이어지고 있다. 북미 지역 중심으로 ‘#KpopDemonHunters’ 해시태그가 폭발적으로 확산 중이다.
● 美 언론도 주목…“‘케데헌’ 코스튬 인기, 당연한 결과”
이와 관련해 북미 매체 USA투데이는 “구글 트렌드 핼러윈 부문 조사 결과 모든 대도시 지역의 80% 이상에서 상위 5위 중 최소 하나 이상은 ‘케데헌’의상이 포함됐다”고 보도했다.
매체는 “‘케데헌’이 코스튬 차트 1위를 차지한 것은 당연한 일”이라며 “‘케데헌’은 현재 엔터테인먼트계 중심에 있는 작품”이라고 분석했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
