‘케데헌’ 작곡가 이재, 24일 솔로곡 발매…“세상에 나오지 못한 노래 많아”

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) OST ‘골든’의 작곡가 겸 가수 이재가 오는 24일 솔로 데뷔 싱글 곡을 발매한다.
5일(현지시간) 이재는 인스타그램을 통해 “세상에 나오지 못한 노래가 많은데 이제는 그 노래들에 생명을 불어넣고 싶다”고 밝혔다. 이어 첫 솔로 데뷔 싱글 곡인 ‘인 어나더 월드’(In Another World)가 이달 24일 발매된다고 소개했다.
이재는 “지난 몇 달은 정말 믿기지 않을 만큼 특별했다”며 “케이팝 데몬 헌터스에서 루미의 노래 목소리로, 작곡가로서 많은 사랑을 받을 수 있었던 건 모두 여러분 덕분”이라고 말했다.
이어 “사람들이 저를 11살 이재가 꿈꿨던 ‘아티스트’나 ‘스타’라고 불러주기 시작했지만, 세월이 흐르며 나는 무대 뒤에서 편안해졌고 아티스트가 될 성격은 아니라고 생각했다”고 했다. 그러면서 “하지만 아티스트란 정해진 틀에 갇힌 존재가 아니라, 자신의 예술로 마음을 표현하는 사람이라는 걸 알게 됐다“며 ”제게는 그 방식이 바로 작곡이었다“고 했다.
이재는 “첫걸음을 함께 할 노래가 있다. 힘든 시간을 이겨내며 썼던 곡, 제게 큰 위로가 되어준 노래”라며 “이제는 그 위로를 여러분과 나누고 싶다”고 적었다.
이재는 케데헌 사운드트랙의 주요 곡을 부른 레이 아미, 오드리 누나와 함께 지난 4일 미 NBC방송의 ‘새터데이 나이트 라이브’(Saturday Night Live, SNL)에 ‘깜짝’ 출연하기도 했다. 이들은 대표곡 ‘골든’(Golden)을 불렀다. 이들 가수 3인이 ‘골든’의 라이브 공연을 선보인 것은 이번이 처음이었다.
해당 영상은 현재 조회수 530만 회를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻고 있다.
OST 수록곡 ‘골든’(Golden)은 영국 오피셜 싱글차트 여전히 상위권이다. 10일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’이 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(10~16일)에서 5위를 차지했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
