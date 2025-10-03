동아일보

400년 역사 품은 ‘거북정’ 민속유산 지정 예고

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

호남 민가 특징-사회상 잘 보존돼

국가민속문화유산으로 지정 예고된 ‘보성 봉강리 영광 정씨 고택’. 국가유산청 제공
국가민속문화유산으로 지정 예고된 ‘보성 봉강리 영광 정씨 고택’. 국가유산청 제공
‘거북정’으로 유명한, 400년 넘게 이어진 ‘보성 봉강리 영광 정씨 고택’이 국가민속문화유산이 된다. 국가유산청은 “전남 보성에 있는 봉강리 영광 정씨 고택을 국가민속문화유산으로 지정 예고한다”고 2일 밝혔다.

영광 정씨 고택은 정손일(1609∼?)이 봉강리에 처음 터를 잡은 뒤 400여 년간 이어져 내려왔다. 한국 풍수지리의 시조인 도선국사(827∼898)가 설명한 ‘영구하해(靈龜下海·신령스러운 거북이가 바다로 내려오는 형국)’ 중 거북 머리에 해당하는 길지로 지어져 ‘거북정’으로도 불린다.

해당 고택은 호남지역 민가의 특징이 잘 보존돼 있다는 평가를 받는다. 특히 안채는 ‘요(凹)’ 자 모양으로 뒤쪽에 사적인 공간과 수납 공간을 뒀는데, 보성 일대의 특징 및 사회상을 잘 반영했다. 국가유산청은 “영광 정씨 고택은 일제강점기 항일 운동 및 근대기 민족운동 등의 사건 현장을 담고 있는 유산”이라고 설명했다.

영광 정씨 고택은 지정 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤 문화유산위원회 심의를 거쳐 국가민속문화유산으로 최종 확정된다.

#보성 봉강리#영광 정씨 고택#국가민속문화유산#거북정#풍수지리
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스