400년 역사 품은 ‘거북정’ 민속유산 지정 예고

호남 민가 특징-사회상 잘 보존돼
‘거북정’으로 유명한, 400년 넘게 이어진 ‘보성 봉강리 영광 정씨 고택’이 국가민속문화유산이 된다. 국가유산청은 “전남 보성에 있는 봉강리 영광 정씨 고택을 국가민속문화유산으로 지정 예고한다”고 2일 밝혔다.
영광 정씨 고택은 정손일(1609∼?)이 봉강리에 처음 터를 잡은 뒤 400여 년간 이어져 내려왔다. 한국 풍수지리의 시조인 도선국사(827∼898)가 설명한 ‘영구하해(靈龜下海·신령스러운 거북이가 바다로 내려오는 형국)’ 중 거북 머리에 해당하는 길지로 지어져 ‘거북정’으로도 불린다.
해당 고택은 호남지역 민가의 특징이 잘 보존돼 있다는 평가를 받는다. 특히 안채는 ‘요(凹)’ 자 모양으로 뒤쪽에 사적인 공간과 수납 공간을 뒀는데, 보성 일대의 특징 및 사회상을 잘 반영했다. 국가유산청은 “영광 정씨 고택은 일제강점기 항일 운동 및 근대기 민족운동 등의 사건 현장을 담고 있는 유산”이라고 설명했다.
영광 정씨 고택은 지정 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤 문화유산위원회 심의를 거쳐 국가민속문화유산으로 최종 확정된다.
사지원 기자 4g1@donga.com
