고현정, 전남편 정용진 조카 애니에 ‘좋아요’ 눌렀다 취소한 이유

배우 고현정이 신세계 그룹가 출신 가수 애니(본명 문서윤)의 화보 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다가 곧바로 취소해 관심을 모았다.
최근 공개된 애니의 패션 화보는 그룹 ‘올데이프로젝트’ 데뷔 소식과 맞물려 화제를 끌고 있었고, 고현정의 ‘좋아요’ 흔적은 온라인 커뮤니티와 SNS에서 빠르게 확산됐다.
■ 왜 ‘좋아요’를 취소했을까
고현정은 조용히 응원의 뜻을 전했지만, 예상보다 큰 관심이 쏠리자 부담을 느낀 것으로 보인다. 해당 흔적은 곧바로 삭제됐다.
■ 애니, 신세계 그룹가 출신 신예 가수
애니는 정유경 신세계 회장의 장녀이자 정용진 신세계그룹 회장의 조카다. 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이기도 하다. 미국 컬럼비아대에서 학업을 잠시 중단하고 가수 활동을 준비했으며, 지난 6월 싱글 ‘FAMOUS’를 발표하며 5인조 혼성그룹 ‘올데이프로젝트’로 데뷔했다.
■ 고현정과의 인연
고현정은 1995년 정유경 회장의 동생인 정 회장과 결혼해 1남 1녀를 두었으나 2003년 이혼했다. 이번 ‘좋아요’ 사건이 특히 눈길을 끈 이유도 이 같은 가족사와 무관치 않다.
■ 현재 활동은
고현정은 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’에서 주연을 맡아 활발히 활동 중이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
