‘개관 25주년’ 맞은 JW메리어트호텔 서울… “고객과 함께 축제 열겠다”

JW메리어트호텔 서울… 25주년 맞아 ‘25 & 타임리스’ 패키지 출시
JW메리어트호텔 서울이 개관 25주년을 기념해 2일 ‘25 & 타임리스(25 & Timeless)’ 패키지를 선보인다고 밝혔다. 이 패키지는 개관 25주년을 기념해 고객과 함께 축제를 함께한다는 마음으로 구성했다고 한다.
밀레니엄 감성 담아 개관 당시 축제 분위기 재현
패키지 이용 고객에게는 호텔 내 모든 식음 업장에서 사용할 수 있는 25만 원 상당의 식음 크레딧이 지급된다. 더 마고 그릴, 모보 바, 일본식 다이닝 타마유라, 더 라운지, 인룸 다이닝 등 다양한 곳에서 이용 가능해 호텔이 쌓아온 미식의 정수를 경험할 수 있다고 한다.
객실에는 JW 메리어트 레드·화이트 와인 각 1병과 오리온 제과와 협업해 선보이는 ‘무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛’, ‘비쵸비’, ‘마켓오 브라우니’로 구성된 디저트가 제공된다. 또한, 25년의 이야기를 담은 기념 퍼즐과 피트니스 클럽 및 실내 수영장 이용권도 포함된다.
JW메리어트호텔 서울은 9월 한 달간 ‘타임리스 호스피탈리티’ 캠페인을 함께 진행하며, 식음료 혜택과 기념 케이크 등 다채로운 프로그램으로 특별한 25주년 기념행사를 선보인다는 방침이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
