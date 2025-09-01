‘빌보드 200 7연속 1위’ 스트레이 키즈 “말도 안 되는 기록”

대세 K-팝 그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 7연속 1위라는 K-팝 신기록을 쓴 가운데, 벅찬 소감을 전했다.
스트레이 키즈는 1일 자신들의 소셜 미디어에 “스테이(팬덤명) 저희가 ‘카르마(KARMA)’로 7연속 빌보드 200차트 1위를 달성했습니다!! 이런 말도 안 되는 기록은 모두 스테이의 응원과 사랑 덕에 가능했습니다. 너무 너무 감사합니다”라고 밝혔다.
이날 빌보드가 홈페이지에 게재한 9월6일자 ‘빌보드 200’ 톱10 예고 기사에 따르면, 스트레이 키즈가 지난달 22일 발매한 정규 4집 ‘카르마(KARMA)’가 첫 주에 31만3000장이 팔리며 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다.
이에 따라 스트레이 키즈는 특히 K-팝 아티스트 처음으로 해당 차트 정상에 일곱 개 작품을 연속으로 진입시켰다. 이전까지 스트레이 키즈와 글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 공동으로 K-팝 최다인 여섯 개의 앨범을 ‘빌보드 200’ 1위 자리에 올려놓았었다.
스트레이 키즈는 앞서 2022년 3월 미니 6집 ‘오디너리’를 시작으로 미니 7집 ‘맥시던트’, 정규 3집 ‘★★★★★(5-STAR)’(파이브스타), 미니 8집 ‘락스타’, 미니 9집 ‘에이트’ 그리고 지난해 말 스페셜 앨범 ‘스키즈합 힙테이프 - 합 (합)(SKZHOP HIPTAPE - 合 (HOP))’까지 연속해서 발매한 여섯 작품으로 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다.
스트레이 키즈는 무엇보다 ‘오디너리’로 ‘빌보드 200’에 처음 진입할 때부터 1위를 차지했다. 1956년 3월부터 매주 정기적으로 순위를 발표해온 ‘빌보드 200’ 69년6개월 역사에서 이 차트에 진입한 일곱 개의 앨범을 모두 1위로 데뷔시킨 첫 그룹이자 첫 아티스트다. 앞서 이 팀은 해당 차트에 진입한 앨범 여섯 개를 모두 1위에 올린 첫 팀이기도 했다. 또한 이전까지 스트레이 키즈는 방탄소년단 그리고 미국 하이브리드 록 밴드 ‘린킨 파크(Linkin Park)’, 미국 록 밴드 ‘데이브 매튜스 밴드(Dave Matthews Band)’와 함께 2000년대 ‘빌보드 200’에서 가장 많은 1위를 차지한 그룹이었으나 이번 ‘카르마’ 1위로 해당 부문 단독 1위로 올라섰다.
‘팝의 본고장’ 북미의 중심에서 도입부터 한국어로 ‘워드 플레이’를 하며 강한 흡입력을 자랑하는 줏대. K-팝의 원형질 매력으로 무장한 JYP엔터테인먼트 간판 보이그룹 스트레이 키즈가 한 때 난공불락(難攻不落)으로 여겨지던 북미 시장을 고유성으로 파고들며 성과를 내는 이유다.
팀명에 ‘집 나온 아이들’이라는 뜻을 담아 전형성에 얽매이지 않겠다는 선언으로 출발한 스트레이 키즈는 북미 시장에서 ‘스트레이트(straight·일직선으로)’로 질주하며 K팝의 미래가 됐다.
스트레이 키즈의 음악을 만드는 내부 프로듀싱팀 ‘쓰리라차’(3RACHA)에도 속한 창빈은 ‘카르마’ 발매 당일 기자 간담회에서 “초창기엔 ‘저희가 이렇게 음악을 해도 될까’라는 고민이 많았어요. 좋지 않은 글을 많이 봤고 확신도 없었다”면서 “멤버들과 스테이가 믿어줬기에 자신감과 확신을 얻을 수 있었다. 그 고집이 결국 좋은 작용을 했다”고 말했다.
스트레이 키즈는 7일(현지시간) 열리는 미국 대중음악 시상식 ‘MTV 비디오 뮤직 어워즈’(MTV Video Music Awards·VMA)의 수상 후보에도 올라 있다. 이 팀은 ‘베스트 그룹’ 부문 후보로 지명됐다. 스트레이 키즈가 ‘베스트 그룹’ 후보에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다. 지난 5일 발표에서 ‘칙칙붐’으로 4년 연속 ‘베스트 K팝’ 부문에 노미네이트 된 데 이어 ‘2025 MTV VMA’ 총 두 개 부문에 이름을 올리게 됐다.
