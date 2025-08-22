[오늘의 운세/8월 22일]

● 쥐
36년 친지간에 정 돈독히 하면 즐거운 일이.
48년 협조자 만나면 잘 풀리며 일거양득할 수.
60년 직장 사업난제도 지연되니 인내하라.
72년 계획대로 안 되고 애쓰고 득 없다.
84년 친분을 맺어야 좋다면 서둘러라.
96년 불필요한 것은 정리하고 새 활로를.
● 소
37년 한 계획만 추진해야 길 두개 일 금물.
49년 문서작성 따라 이익 차이 크니 신중히.
61년 내부 정비 필요하면 안정적으로 시행을.
73년 윗사람 잘 받들면 순조롭게 성사.
85년 절약하면 구하는 재물과 소원은 성취.
97년 강하게 가지 말고 분위기 판단해 가야 .
● 범
38년 약해지는 운 현 위치를 공고히 해라.
50년 위아래 사람에게 신망 인정받아야 길.
62년 착실히 추진하면 주위도 도와준다.
74년 속임수에 빠지면 난처해 질수니 조심.
86년 내실 기하며 실력 발휘하면 풀린다.
98년 점차 기우는 운세니 대비책을.
● 토끼
39년 유리하면 주저 말고 협조 요청해라.
51년 흉도 길로 변할 수니 성실하면 성취 수.
63년 공들여 노력한 일이 성사되니 기쁨이.
75년 불만족한 일도 만족하게 처리해야 길.
87년 허황된 꿈 버리고 한 단계씩 착실히.
99년 불평하며 책임 회피하면 화가 온다.
● 용
40년 주위와 친밀하게 지내야 성취할 수.
52년 재물은 즐거움 많고 명예도 실현 운.
64년 여성 조언 있으면 난제 풀릴 수.
76년 공공성 우선 처리해야 인정받는다
88년 협조자와 추진하면 막혔든 일 해결.
00년 미래 예측해 미리 대비하여 준비를.
● 뱀
41년 불만 있으면 말해야 오해 면한다.
53년 구재는 적고 경거망동은 구설수가.
65년 책임자 되도 독선적이지 말고 협조를.
77년 시작은 잘 판단해야 손해 피할 수.
89년 현재 고수하며 안정 유지함이 길.
01년 여인이 도우면 좋아질 수니 요청을.
● 말
42년 사전지식 없는 일 손대지 말아야.
54년 힘들지만 내일 준비하는 때로 활용을.
66년 교제는 품위 지키며 실력 발휘해야.
78년 겸손히 처리하면 복이 와 길해진다.
90년 강한 의지로 과감히 도전하면 성취.
02년 눈총 받고 있고 실수도 있으니 조심.
● 양
31년 귀인도 도와주니 겸손히 찬스 잡아야.
43년 재물운 별로니 유리한 방법 연구를.
55년 변경 말고 더 연구로 발전해야 길.
67년 이익만 따지며 다투면 송사 구설수가.
79년 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취.
91년 적은 일보다 큰일에 매달려야 발전이.
● 원숭이
32년 재정비 필요하면 용단 내려 시행 유리.
44년 참고 기다리면 즐거운 운세니 인내하라.
56년 위아래 뜻이 일치하니 변동 말고 밀어야.
68년 기본은 수정 말고 노력하면 성사될 수.
80년 주위도움으로 좋은 일이 부동산은 이익이.
92년 좋은 이성 만나면 예의로 상대하면 좋다.
● 닭
33년 가정 안정기하고 외부 일 착수하라.
45년 좋은 때니 열심히 뛰면 성공 할 수.
57년 확실한 판단으로 밀고 가면 풀일 운.
69년 착실하면 귀인 나타나 도와주니 성취 수.
81년 봉사하는 자세로 해야 더욱 빛난다.
93년 남여 화합하는 때니 좋은 인연 찾아라.
● 개
34년 가뭄에 단비 오듯 일마다 풀린다.
46년 적극적으로 나아가면 유익 성취 운.
58년 필요하면 내부의 개선도 단행해야.
70년 급한 일도 동요 말고 강한 처신을.
82년 낭비 수니 근검절약에 힘써야 편안
94년 애인 친구 간에는 정도 지켜야 길.
● 돼지
35년 나를 이용하려는 사람 조심하라.
47년 힘든 추진 말고 가능한 계획 세워야.
59년 좋은 기회 오면 놓치지 말고 활용해야.
71년 구재나 취업 등 되는 일이 적다.
83년 가족 불화 조심 액난 있으니 주의를.
95년 사업 번창 직장인은 영전 구직 성사.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0