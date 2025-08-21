삼성증권 제휴 영업채널 유치 자산 10조 원 넘어

삼성증권은 올해 7월 말 기준으로 제휴 영업채널을 통한 유치 자산이 10조 원을 넘었다고 밝혔다. 이는 업계에서 처음이다.
삼성증권의 제휴 영업채널은 투자권유대행인, 퇴직연금모집인, 투자자문사, 투자일임사를 포함한 아웃소싱 영업채널들이다. 삼성증권은 2022년 말 5조9000억 원이었던 제휴 영업채널 잔고가 꾸준히 늘어 2023년 말에는 7조 원, 지난해 말에는 7조7000억 원으로 증가했다. 이어 올해 7월 말에 10조 원을 넘어섰다. 삼성증권은 “2년 반 만에 약 70% 성장한 수치로, 영업채널 다각화 전략이 성과를 거둔 것”이라고 설명했다.
특히 투자권유대행인 부문에서 자산이 빠르게 성장했다. 올해 상반기(1∼6월) 기준으로 삼성증권 투자권유대행인 채널을 통해 유치한 자산은 8조7000억 원으로, 속한 투자권유대행인은 1841명이다.
삼성증권은 “2024년 투자권유대행인 인증제도를 도입해 엄격한 선발 과정을 거치고 있다. 복지포인트 지급 등 여러 복리후생 제도를 통해 우수한 인력을 확보하고 오랜 기간 파트너십을 형성하고 있다”고 밝혔다. 이어 “투자권유대행인이 자유롭게 장기적으로 업무를 수행하도록 지원하기 위해 강남, 잠실에 있는 투자권유대행인실을 개편할 예정”이라고 덧붙였다.
투자권유대행인 외에도 삼성증권은 일임자문시스템을 기반으로 금융위원회 인가를 받은 정식 투자자문사 및 투자일임사의 고객 1만7000여 명으로부터 자산 1조4000억 원 가량을 유치했다. 삼성증권은 “제휴 영업채널을 확대함으로써 여러 전문기관과의 협업을 통해 빠르게 변하는 시장 환경에 대응하는 방안을 제공할 계획이다”라고 밝혔다.
박경희 삼성증권 WM부문장은 “제휴 영업채널은 WM부문의 중요한 미래 성장 동력”이라며 “투자권유대행인, 투자자문사, 투자일임사와의 협력을 더욱 강화해 고객에게 차별화된 자산관리 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
삼성증권은 제휴 영업채널 전담 담당자를 통해 투자권유대행인 및 투자자문·일임사를 상시 모집하고 있다.
