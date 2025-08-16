[오늘의 운세/8월 17일]

● 쥐 36년 운이 왕성하니 이때 기회 잡아 적극 추진하면 이익이. 48년 시기와 눈총 받고 있는 때며 실수도 있으니 침착 요. 60년 정확한 계획 세우고 열심히 노력하면 해결되는 호운. 72년 과욕 버리고 선후배와 상의해 착실히 노력하면 성사. 84년 경솔하게 쉽게 결정 말고 철저히 검토 후 시행이 길함. 96년 내 힘만 믿고 경거망동하면 비난과 손실을 자초한다.
● 소 37년 덕을 베풀고 내실을 기하면 주위사람도 도와 성사. 49년 수입보다 지출이 많은 때이니 낭비를 줄여야 길하다. 61년 선후배 친지의 도움 받아 활용하면 목표 달성. 73년 근엄한 자세 유지하고 위아래 예의로 처신해야 길. 85년 어렵고 힘들어도 참고 노력하면 끝내 소망은 이룬다. 97년 시작은 힘들어도 차차로 운이 좋아져 늦게 성취할 수.
● 범 38년 현실에 만족하고 덕을 만인에 베풀면 오히려 복이 온다. 50년 협조자 만나 추진하면 막혔든 일이 서서히 풀린다. 62년 시작한 일은 막혀도 포기 말고 끝까지 추진해야 길. 74년 욕심내 고생하지 말라 헛고생하니 쉬면서 내일을 연구. 86년 고자세로 처신해 상대를 제압하려하면 상해와 위험이. 98년 힘들어도 착실히 매사 처리해가면 성취하는 운.
● 토끼 39년 부부금술 신경 쓰고 덕을 베풀고 내실에 충실하면 성취. 51년 노력이 엉뚱하게 되어 어려움에 처할 수니 신중 하라. 63년 협조자를 정확히 판단해라 오히려 나을 역이용 할 수도. 75년 겉으로 행복해 보이나 속으로 고민 많으니 마음 편히 해야. 87년 서두르면 실패 때를 기다리면 꿈이 늦게 해결 수. 99년 복잡한 일이 해결되어 즐거운 때니 정신 집중해 처신해야.
● 용 40년 내 재능 너무 내세우면 불리하니 인내하며 기다려라. 52년 좋은 기회 오면 놓치지 말고 적극적으로 잡아야 성취. 64년 미소로 친절하게 즐겁게 대인관계 힘쓰면 편안한 운으로. 76년 아래 사람의 확실한 의견도 수렴하여 추진하면 성사될 수. 88년 정신 집중하여 조심하며 난제 풀어 가면 행운이. 00년 변화 할 때는 착오가 없도록 신중을 기하여 처신해야.
● 뱀 41년 새 일은 정확히 판단해 나쁘면 포기해야 송사 피한다. 53년 요령 피우지 말고 꾸준히 노력해야 소망 성취 운. 65년 집안 화목하고 동료 간에 우애 깊게 처신하면 만사형통. 77년 시비구설 사라지고 출행 이롭고 재물은 들어온다. 89년 내주장만 세우면 깨질 수 있으니 분위기에 동참하라. 01년 결심하여 추진하면 중도 좌절 말고 끝내 밀어야 성취.
● 말 42년 쓸데없는 망상은 피하고 본분 지키며 내실 기하라. 54년 공공성을 우선하고 공정하게 처리해야 공을 인정받는다. 66년 고집 버리고 이해하고 성실하게 교섭하면 성사될 수. 78년 더욱 노력하고 숙달하여야 나중에 목표 달성할 운. 90년 과음 환락에 빠지면 손재수니 특히 조심이 필수. 02년 운이 호전되어 공명도 재물도 이루니 노력해야.
● 양 31년 너무 저자세 겸손은 오히려 손해 보니 분위기 따라 처신을. 43년 충동적 행동 억제하고 건전하고 기쁜 마음으로 처신 요. 55년 공연한 일로 오해 받을 수니 싫으면 좋게 거절해야 길. 67년 안 좋은 때라 사업은 부진하니 새 시기를 기다려라. 79년 조건이 맞지 않아 거래 성립되기 힘드니 참고 차기로. 91년 속임수에 빠지면 난처해 질 수니 잘 판단해 처신 요. ● 원숭이 32년 가능한 계획을 추진해야 길하고 계획이 나쁘면 실패 한다. 44년 적성 맞는 업종 선택해 노력하면 크게 번창 할 수. 56년 변동 수가 있으니 심사숙고해 유리하면 바꾸어 주어라. 68년 남을 의심하고 고집을 부리면 실패하니 주의해야 안전. 80년 구설수는 자연 소멸되니 걱정 말고 강력히 추진하라. 92년 약속했든 일들이 예상보다 순조롭게 풀려나갈 수.
● 닭 33년 작은 이득으로 흥분해 정신 못 차리면 큰일 실패 할 수. 45년 고집 버리고 순리로 하면 이익 있고 무리하면 실패가. 57년 적당히 넘어가는 행동 자제하고 철저하게 처리를. 69년 분별없이 행동하면 오히려 손해 볼 수며 이성은 조심해야. 81년 재물 소득 없고 힘만 드니 심신 안정을 기하라. 93년 재물 얻고 모든 일이 편안하고 무사히 풀릴 하루. ● 개 34년 사고 골절 악성질환에 대비하는 자세가 필요한 때. 46년 운이 나뿐 때니 자중하며 좋은 시기를 기다려라. 58년 가까운 이에게 배신당하고 사업부진하니 깊이 판단해야. 70년 뜻대로 안되고 막히니 서서히 진행하며 차기를 준비. 82년 남녀관계나 상담시도 과장이 많으니 잘 판단해 처신하라. 94년 구재나 취업 등 되는 일이 적으니 심신연마하며 휴식을.
● 돼지 35년 현재 일도 변화 올수니 위아래 상황을 잘 판단해 처신을. 47년 나를 비방하는 이를 조심하라 방심하면 피해 볼 수도. 59년 괴로움이 있으니 절망 말고 새로운 기획하며 기다려야. 71년 계획대로 풀리지 않고 거래는 별로니 은인자중하라. 83년 추진할 계획이 있다면 실천해도 성사되는 길운. 95년 너무 쉽게 판단하고 추진하면 고생만 하고 수확은 없다.
