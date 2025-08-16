[오늘의 운세/8월 16일]

● 쥐 36년 시운이 약해 구설에 사기도 당할 수니 매사 확실히. 48년 지혜롭게 조용히 처리해나가면 경영 계약 소망은 성사. 60년 적은 일에 신경 쓰지 말고 순리를 지키면 소망은 달성. 72년 요령으로 난제를 피하려고 무리수 쓰면 더 큰 피해가. 84년 난관이 있어도 현실 직시하고 인내로 노력하면 해결. 96년 의리나 신뢰 못하는 인물에게 협조 기대하면 실망이.
● 소 37년 늦게야 난제들이 귀인 도움으로 해결되어 편안하다. 49년 노력하여 신뢰받는 것이 중요하며 겉치레는 무시하라. 61년 모략하는 이가 있으니 대인관계를 돈독히 함이 최선. 73년 목표를 확실히 밀고 나가면 소원 성취되는 길운. 85년 가정 이사 등 문제가 생기면 인정과 화목으로 풀라. 97년 주위사람 의견을 참고하여 시행하면 성사되는 운세.
● 범 38년 어렵다고 포기하지 말고 참고 노력하면 좋은 운으로. 50년 언쟁 시비에 끼지 말고 내 할 일만 성실히 하면 성취. 62년 제삼자가 개입하면 복잡하게 꼬일 수니 거절하라. 74년 소원은 이루어지고 근심 걱정은 사라지고 편안하리라. 86년 절대 다투거나 속지 말아야 편안해 질수 있는 운. 98년 순리대로 차근차근 시행하면 점진적으로 발전.
● 토끼 39년 대인답게 덕을 많이 베풀면 기쁨과 일이 잘될 운세. 51년 말만 앞세우지 말고 자신 있게 추진하면 소망은 성사. 63년 포기하지 말고 계속 노력하면 차차로 회복 된다. 75년 남의 말 너무 믿지 마라 잘못되면 손해 당할 수. 87년 힘들면 여유를 가지고 관망하며 대책을 강구하며 수양을. 99년 현재 일에 만족하고 열심히 추진해야 복이 온다.
● 용 40년 가정화목에 노력하고 이해로 화합하여 안정을 기하라. 52년 공명정대하게 일 처리해야 신용 얻어 더욱 발전이. 64년 득보다 실이 많은 사람 만나는 때니 신중히 하라. 76년 남을 쉽게 믿으면 이용당할 수 있으니 주의 하라. 88년 되는 일 적고 근심 많으니 인내하며 현인 지도 받아라. 00년 내실 기하고 주위의견 수렴하며 처리해야 성사. ● 뱀 41년 친지들도 도와주는 때니 이 기회를 겸허히 활용을. 53년 성실하면 기쁜 일도 생기고 계획은 성사될 운세. 65년 단념은 금물 내일 위해 어려움 이겨내는 지혜 필요. 77년 기쁨과 즐거움이 함께하는 때니 책임 있게 추진해야. 89년 대인관계나 난제는 고민 말고 본인이 해결하면 된다. 01년 계획을 실천할 수 있는 좋은 시기니 실행하면 성사.
● 말 42년 소망은 성사되고 시비구설도 사라지고 즐거운 일이. 54년 적극적으로 자신 있게 도전해야 차차 길 열린다. 66년 위아래가 서로 뜻이 일치하니 변동하지 말고 밀어야. 78년 뜻이 커도 실천이 못 미치니 굳은 의지로 실행해야. 90년 집안에 경사수가 있으면 신중하게 예의로서 처신해야. 02년 새로 시작하는 일은 길운이 오니 만사형통 하리라.
● 양 31년 교만하지 말고 원만히 처신하면 구설수 해소되고 소망 성사. 43년 헛된 싸움에 집착 말고 충돌피하며 재정비하여 노력이 길. 55년 중도 포기 말고 서서히 추진해야 귀인 도움 받는다. 67년 인덕과 실력으로 대인답게 크게 행동해야 성취 할 수. 79년 시작은 힘드나 덕을 베풀며 화합하고 추진하면 성사. 91년 불평 말고 웃으며 성실히 해야 좋은 기회가 올 운세.
● 원숭이 32년 기대보다 적게 이루어지니 너무 큰 기대는 금물. 44년 고집으로 헛된 분쟁에 끼지 말고 실속 취하면 성사 운. 56년 마음만 고달프고 힘든 때니 해결책을 근신하며 연구를. 68년 말에 현혹되어 사건에 빠지면 문제 발생하니 조심. 80년 일을 추진해도 만사가 잘 해결될 수 있는 길운. 92년 쌓은 공덕이 나타나니 노력하면 결실이 온다.
● 닭 33년 약한 운이니 새로 벌리지 말고 현재를 발전시켜야 길. 45년 좋은 기회 맞이할 수니 더욱 분발해 소망 성취하라. 57년 힘들어도 반복해 계속 추진하면 결국 해결되는 운세. 69년 운이 강하니 능력을 최대한 발휘하면 성과 있다. 81년 시작은 정확히 하라 나쁘면 결국 결과가 안 좋다. 93년 분에 넘치는 일에 욕심 내지 말고 노력하면 성공할 수.
● 개 34년 함부로 처신 말고 인내하며 윗사람의 도움 받아라. 46년 풀리지 않는 일에 너무 집착하지 말고 방향전환을. 58년 의도대로 풀리지 않아 헛심만 드니 실속에 신경 써야 길. 70년 성급하면 비난받기 쉬우니 주위와 편안한 관계 유지하라. 82년 의견대립으로 난처한 입장이니 수고만하고 소득은 없다. 94년 힘든 일도 즐겁게 노력하면 할수록 복록은 증가 될 수.
● 돼지 35년 참고 기다리면 좋은 일이 있으니 인내하며 심신연마를. 47년 재정비가 필요하다면 과감히 용단 내려 시행이 유리. 59년 힘들어도 참고 견디면 때가와 뜻밖의 기쁨이 함께할 수. 71년 힘든 다고 포기 말고 조용히 노력하면 귀인도 도와성사. 83년 교제나 영업 판매 등은 성의와 정직으로 활동하면 성취. 95년 냉정한 판단과 결단으로 늦기 전에 버릴 것은 버려야.
