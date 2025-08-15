‘좀비딸’ 400만 관객 돌파…올해 최고 흥행작

15일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, ‘좀비딸’은 이날 오후 5시 25분 기준 누적 관객수 400만464명을 기록하며 올해 최고 흥행 기록을 세웠다.
이는 2025년 국내 개봉 영화 중 최초 400만 관객 돌파이자 최단기간 세운 최고 흥행 기록이다.
‘좀비딸’의 흥행 속도는 2023년 여름 흥행작 ‘밀수’(17일)와 동일하고, 2024년 여름 흥행작 ‘파일럿’(22일) 보다 빠르다.
또한 ‘좀비딸’은 ‘F1 더 무비’, ‘미션 임파서블: 파이널 레코닝’ 등 쟁쟁한 외화들을 제치고 올해 최고 흥행 영화의 타이틀을 차지하며 박스오피스 정상을 굳건히 지켰다.
‘좀비딸’은 개봉 11일 만에 300만 관객을 돌파한 데 이어, 광복절 연휴를 맞아 단숨에 400만 고지를 넘어서며 본격적인 장기 흥행에 돌입했다. ‘좀비딸’의 400만 돌파를 기념해 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호, 최유리 배우의 감사 인사 영상이 NEW 소셜미디어(SNS)를 통해 공개됐다. 배우들은 진심 어린 소감으로 감사 인사를 전하며 관객들과 기쁨을 나눴다.
‘좀비딸’은 국내에 이어 글로벌 극장가에서도 흥행에 성공했다. 지난 8월 8일 북미 개봉 이후, ‘전지적 독자 시점’, ‘검은 수녀들’ 등을 모두 제치고 2025년 북미에서 개봉한 한국 실사 영화 중 1위를 기록해 놀라움을 안겼다. 같은 날 개봉한 베트남에서는 전체 박스오피스 2위를, 인도네시아에서 전체 박스오피스 3위를 차지하며 안정적인 흥행 가도를 달리고 있다.
대만 스타투어, 시체스영화제 초청 등 다양한 프로모션을 통해 전 세계 관객들을 만나고 있는 영화 ‘좀비딸’의 글로벌 흥행 순항이 예상된다.
‘좀비딸’은 영화 ‘인질’(2021) 등을 연출한 필감성 감독이 메가폰을 잡았다. 좀비 바이러스에 감염된 딸을 지키려는 아버지의 이야기를 담았다.
이윤창 작가가 2018년 연재한 동명 웹툰이 원작이다. 배우 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호, 최유리 등이 출연했다.
댓글 0