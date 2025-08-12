[오늘의 운세/8월12일]

● 쥐 36년 옛 일을 다시 추진하지 말고 새 일에. 48년 음해 비방하며 배신하는 사람 조심해야 . 60년 명예 중시하고 속는 수가 있으니 주의. 72년 무리한 강행은 손재와 구설수 있다. 84년 작은 일도 소홀하면 큰 실수하니 조심. 96년 소인들이 반대하니 자중하며 기다려야.
● 소 37년 실수로 곤란하게 될 수니 양보하고 연구를. 49년 일이 좌절되는 수가 있으니 끝까지 노력을. 61년 귀인 도와주는 때니 잘 활용해야. 73년 화목으로 처신하면 가정 직장문제 해결. 85년 재난 있으니 일 벌리지 말고 여행 자제를. 97년 상대를 관찰해 물리치는 방안 강구를 .
● 범 38년 사기 교통사고 조심해 재난 피하라. 50년 가정 신경 쓰면 안락한 생활 되찾는다. 62년 잘 풀어 가든 일이 막히니 끝까지 연구를. 74년 대인관계 종사자는 유리하니 최선을. 86년 귀인 협조 받으면 매매 계약 등 성사. 98년 꾸준히 노력하면 귀인도 도와 꿈 달성.
● 토끼 39년 가정 등한시 말라 가정 안정이 최선. 51년 말조심하며 처신하면 길운으로 즐겁다. 63년 여성은 친지와 합심하면 난제 해결. 75년 착실히 운을 개척하면 일이 성사 될 수. 87년 기쁜 일이 생기며 명예도 얻는다. 99년 허욕 버리고 착실히 노력하면 성취.
● 용 40년 친지나 주위를 소홀히 하지 말아야. 52년 곤란해도 포기 말고 극복하면 해결이. 64년 상사는 직원과 헌신하는 자세로 해야. 76년 갈등 풀고 협력하면 새 사업도 추진할 수 88년 이성은 깊이 생각하고 행동해야 후회 없다. 00년 도움 받을 여성 있으면 도움 받으면 길. ● 뱀 41년 공덕이 결실 맺으며 이득이 생길 운. 53년 때 기다리며 상황 따라 움직이면 해결. 65년 비정상적인 이성 만남은 말썽 나니 조심. 77년 여성은 예의로 노력하면 소망은 성사. 89년 재물은 불어나고 일은 막힘이 없다. 01년 기본은 절대 수정 말고 노력하면 성사.
● 말 42년 사업 투기 운 없으니 욕심내 무리 말라. 54년 현재에 만족하고 열심히 추진해야 길. 66년 사교성을 발휘하는 영업 대인관계는 유리. 78년 남의 일 책임지는 난처한 부탁 거절하라. 90년 조급하지 말고 노력해 나가면 성취된다. 02년 능력에 넘치는 일 강행하면 실패 수. ● 양 31년 화합이 우선 순리적으로 추진하면 성사. 43년 협조체제 갖추어 협동하면 발전한다. 55년 순리대로 시행하면 점진적으로 발전. 67년 점차로 성취되는 운이니 서서히. 79년 윗사람 전문가 조언을 받으면 길하다. 91년 손재가 예상되니 과음 운전 신중히. ● 원숭이 32년 고민 말고 안정 취하며 인내로 기다려야. 44년 새 사업 진로 찾으면 새 전환점 될 수도. 56년 사업 취업은 될듯하면서 연기되니 기다려야. 68년 사고위험 크니 음주 수영 운전 때는 조심을. 80년 강력히 밀고가야 실패와 고난 피한다. 92년 겉 치례에 속지 말고 피해를 면하라.
● 닭 33년 조용히 지혜롭게 처리하면 풀린다. 45년 걱정 있으면 돌파 해가는 용기 필요. 57년 상사와 상의하고 순리로 풀어 가면 성사. 69년 주거이동 직장 변동 예상되니 검토해야. 81년 여성은 협력자 나타나 풀어지는 운. 93년 송사 구설수는 양보하고 타협해 풀어라.
● 개 34년 바른 행동은 유익 틀린 행동은 손해 올수. 46년 노력하면 뜻밖의 기회와 발전 있을 수. 58년 재물 구하기 힘들고 어려우니 기다려야. 70년 무리한 사업 장사의 확장은 불리하다 82년 인화로 처신하면 서로 협조하니 순조롭다. 94년 기술계통의 직종은 노력하면 성공할 수.
● 돼지 35년 은인이 변신하는 상황 올수니 해결책을. 47년 쉽게 풀리지 않고 피곤하니 참고 기다려라. 59년 자신 있게 추진하면 소망은 성사. 71년 대인관계에 불리한 상황이 올수니 주의. 83년 여성이 도우면 이를 이용해 추진하면 길. 95년 분별없이 말하면 이성간 갈등 생길 수,
