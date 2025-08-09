[오늘의 운세/8월10일]

● 쥐 36년 난제가 발생하는 때니 한발 뒤로 하고 해결책 연구해야. 48년 마음 비우고 내일 위해 재충전하는 시간을 가져라. 60년 가정 화목과 화합 유지해야 난처한 일 피할 수 있다. 72년 겸손하면 성사되고 재물은 취득하며 만사형통하는 길운. 84년 동업자 친지간에 마찰을 피해야 파열음을 막을 수. 96년 되는 일 없고 불길한 운세니 고생하지 말고 쉬어라.
● 소 37년 발전이 예상되니 즐겁게 만인을 대하면 만족한 일이. 49년 질병이나 실물수를 조심하고 심신 안정하는 것이 상책. 61년 장애 많아 소망이루기 힘드니 새로운 방법 찾아야. 73년 때가 되어야 고생이 낙으로 변하니 노력하며 기다리면 길. 85년 서로 마찰을 조화 있게 조정하면 목적 이루어질 운세. 97년 마음대로 풀리지 않고 꼬여가니 해결책을 강구하라.
● 범 38년 완고한 성격을 버리고 원만한 대인관계를 가져야 성공. 50년 가뭄에 단비 오듯 하는 일마다 순조롭게 풀린다. 62년 금전 고통 난제 등이 예상되니 미리 대비하는 처신을. 74년 쌓은 능력을 충분히 발휘하면 큰 목표도 달성. 86년 새 일에 손대지 말고 현재 일에 더욱 노력이 길하다. 98년 체면불구하고 불리하면 한발 뒤로하고 처신이 안전.
● 토끼 39년 구설수 있고 거래는 불리하니 고민하지 말고 기다려야. 51년 현재 고통은 차차 소멸되고 길운이 되니 근면 성실하라. 63년 일거양득 할 운세니 재물과 명예도 얻고 기쁨이 가득. 75년 급히 서두르면 후유증이 크니 때를 잘 선택해야 길함. 87년 성실하게 미덕을 행하면 상호 협조가 잘되어 성취. 99년 계획이 예상보다 다르게 풀리는 수니 대처하면 길로.
● 용 40년 계획은 전문가 도움 받으며 추진하면 안정되게 발전. 52년 성급하지 말고 여건에 순응해 협동하며 노력해야 결실이. 64년 요령 피우지 말고 꾸준히 노력해야 소망 성취 운. 76년 심적으로 공허하나 근면 착실하면 귀인 상봉 운세. 88년 해상작업 낚시 위험지역 활동은 위험하니 조심해야 안전. 00년 어려운 때니 참고 노력하면 차차로 해결되는 시운.
● 뱀 41년 차례대로 착실히 진행하면 늦게 뜻한 바를 달성할 수. 53년 거래는 될듯하면서 시간만가며 힘만 드니 기다려야. 65년 목표를 크게 잡고 밀고 나가야 끝내 소망 달성. 77년 상대를 물리치고 득세하는 때니 노력하여 성취하라. 89년 현재는 잘 풀리지 않으니 더욱 건강 심신을 연마해야. 01년 말은 화도 부르고 복된 일도 만드니 말 주의해야.
● 말 42년 근심 가고 구하고자 계획하는 일은 만사형통 하다. 54년 주위 미움 사는 일을 억제하면 풍족하고 즐거운 일이. 66년 무모한 행동은 뜻하지 않은 실수를 만드니 조심해야. 78년 철저히 상황 파악해 위험요소 제거하고 시작해야 . 90년 손재 발생해도 겁내지 말고 정신 차려 밀면 즐거움이. 02년 이성간 교제는 길한 운세니 미루지 말고 서둘러라.
● 양 31년 확고한 신념으로 노력하면 차차로 성사되는 운세. 43년 과거를 수정하는 때니 잘 판단해 결단하면 길. 55년 무리한 확장 전업은 위험 현재 위치에 충실해야 길. 67년 능력과 지혜를 발휘하여 차분히 진행하면 소원 성취. 79년 귀인의 협조를 얻어 사업 시작하면 빠른 성과가. 91년 현인들이 도와주니 기회 잡아 소망 성취 하라.
● 원숭이 32년 안전이 최고라는 생각으로 행동해 건강 유지해야. 44년 추진하는 일이 어렵게 변해가니 한발 뒤로하고 연구를. 56년 판단이 혼돈되니 전문가와 상의하며 따르면 길하다. 68년 경솔히 움직이면 후회하니 정확히 판단 후 진행하라. 80년 어려운 상황이라도 참고 견디면 뜻밖의 도움 받을 운. 92년 적은 자본으로도 성실히 노력하면 크게 이루는 호운.
● 닭 33년 단계적으로 추진하면 발전해 결국 계획이 성취된다. 45년 참고 기다리면 귀인도 나타나 도와주어 성사 운. 57년 이성의 유혹을 경계하라 예상 못한 손실이 벌어질 수도. 69년 현재 일이 진척이 없어도 시간 끌며 노력해야 발전이. 81년 인내하며 노력하면 마음먹은 대로 성사되며 길하다. 93년 속 썩을 일 생기기 쉬우니 사랑을 베풀고 포용하라.
● 개 34년 자신감으로 집착 말고 분위기 따라 미래 발전적 자세로. 46년 가정에서 실수하기 쉬우니 가족 성화에는 순종의 미덕을. 58년 본분을 지키는 것이 유리하고 욕심 부리면 손재가. 70년 자신만 믿고 나서지 말고 언행 조심해야 손재 피한다. 82년 손위여성 상대는 해결되는 때니 적극적으로 처신 요. 94년 거래나 이성 관계는 가식이 많으니 깊이 분석하여 결정.
● 돼지 35년 적당히 처리하지 말고 철저하게 매듭지어야 길하다. 47년 고전해도 더욱 분발하면 차차 안정되며 발전한다. 59년 속임수에 속아 피해 볼 수니 조심하고 귀인과 상의해라. 71년 시운이 점차 도래하여 난제도 풀리며 늦게 소망 성사. 83년 여행이나 외출은 고행이 될 수 있으니 자제함이 요구됨. 95년 이성으로 인해 난관에 빠질 수니 조심함이 우선.
