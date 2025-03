스트릿 댄스부터 로맨틱한 노래까지…BTS 제이홉 “모든게 완벽, 아미 최고”

첫번째 월드투어 ‘홉 온 더 스테이지(HOPE ON THE STAGE)’

BTS 제이홉이 2일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 첫번째 월드투어 ‘홉 온 더 스테이지(HOPE ON THE STAGE)’ 무대에서 이렇게 말했다. 지난달 28일부터 이날까지 사흘간 열린 공연에는 회당 1만2500명, 모두 3만7500명의 팬들이 함께했다. BTS 멤버 진과 방시혁 하이브 의장 등도 공연장을 찾았다.이날 제이홉은 입대 후 BTS 무대를 줄곧 그리워 해온 팬들의 기대에 부응하는 듯한 에너지를 보여줬다. 붉은 의상과 선글라스 차림으로 힘차게 등장해 ‘왓 이프(What if)’, ‘판도라스 박스(Pandora’s Box)’, ‘방화’ 등 2022년 발표한 솔로 1집 ‘잭 인 더 박스(Jack in The Box)’에 수록된 노래들을 연달아 불렀다. 오프닝 무대가 끝난 뒤 마이크를 잡은 제이홉은 “‘심플’한 공연 타이틀대로 내 모든 것을 쏟아부어 무대를 만들겠다”고 했다.데뷔 전 스트릿 댄서로 활동했던 그의 과거를 연상시키는 듯한 무대도 강렬하게 다가왔다. 지난해 3월 발표한 스페셜 앨범 ‘호프 온 더 스트리트 VOL.1(HOPE ON THE STREET VOL.1)’의 수록곡 ‘락 / 언락(lock / unlock)’을 통해 전문 댄서에 밀리지 않는 파워풀한 락킹(스트릿댄스의 한 종류)을 보여줬다. 제이홉은 “(스트릿 댄서였던) 나의 뿌리를 제대로 담고 싶었다”고 했다.구름 위를 떠다니는 듯 연출한 무대에선 7일 발표될 디지털 싱글 ‘스윗 드림즈(Sweet Dreams)’를 공개했다. 그동안 제이홉이 시도하지 않았던 부드럽고 로맨틱한 R&B 장르의 곡이다. 직후에는 ‘마이크 드롭(MIC DROP)’, ‘뱁새’ 등 와일드한 BTS의 노래도 혼자 소화해 내 ‘반전미’를 보여줬다.전체적으로 BTS 멤버이자 솔로 제이홉으로서의 가수 인생을 물 흐르듯 보여주는 짜임새 있는 무대였다. 4면에 발광다이오드(LED)가 설치된 메인 무대 리프트 25개가 오르락 내리락하며 계단, 박스, 열차 등 무대를 꾸미는 요소가 된 점도 인상적이었다. 무엇보다 앞으로 컴백할 BTS가 보여줄 진정성 넘치는 무대의 예고편을 본 느낌이었다. “저는 무대에 있을 때 살아있음을 느껴요. 앞으로도 계속 무대 위에서 노래하고 춤출 테니까 있는 그대로 바라봐주시고 사랑해주시면 감사하겠습니다.”