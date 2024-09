ⓒ뉴시스

이 뮤직비디오는 이날 오전 8시께 13억뷰를 넘겼다. 지난 2018년 8월 뮤직비디오 공개 후 약 6년 만이다. 이로써 ‘아이돌’은 방탄소년단 뮤직비디오 중 다섯 번째로 13억뷰 고지를 밟았다.‘아이돌’은 방탄소년단의 리패키지 앨범 ‘러브 유어 셀프 : 결 앤서(LOVE YOUR SELF 結 Answer)의 타이틀 곡이다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ’핫100‘ 11위, 영국 ’오피셜 싱글 차트 톱100‘ 21위에 자리하는 등 전 세계적으로 인기를 얻었다특히 2018년 미국 ’E! 피플스 초이스 어워즈(People‘s Choice Awards’에서 ‘올해의 뮤직비디오(Music Video of 2018)’를 수상하기도 했다.방탄소년단은 ‘아이돌’을 포함해 총 39편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 18억 뷰의 ‘다이너마이트(Dynamite), 17억 뷰의 ’작은 것들을 위한 시‘ 등이다.[서울=뉴시스]