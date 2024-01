사진제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 정국이 영국 오피셜 차트에서 롱런 인기를 이어가고 있다.20일(이하 한국시간) 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN)의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)가 오피셜 싱글 톱100의 86위에 오르며 통산 10주째 차트인했다.또한 ‘골든’은 오피셜 세부 차트인 ‘앨범 세일즈 차트’와 ‘피지컬 앨범 차트’에서 각각 93위에 자리했다.한편 지난 19일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 최신 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 차트(집계 기간 1월12~18일)에서는 방탄소년단 멤버들의 솔로 곡이 다수 순위권을 유지했다.정국은 솔로 싱글 ‘세븐’(Seven (feat. Latto))으로 18위, ‘스탠딩 넥스트 투 유’로 25일, 솔로 싱글 ‘3D’로 57위에 올랐다.지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스’(FACE)의 타이틀곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 전주 대비 10계단 반등한 50위에 올랐고, 뷔의 첫 솔로 앨범 ‘레이오버’(Layover)의 수록곡 ‘러브 미 어게인’(Love Me Again)은 65위에 자리했다.(서울=뉴스1)