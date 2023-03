JYP엔터테인먼트 제공

그룹 엔믹스(NMIXX)가 신곡 ‘러브 미 라이크 디스’(Love Me Like This)로 컴백한다.엔믹스 소속사 JYP엔터테인먼트는 2일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 새 앨범 트랙리스트 이미지를 공개했다.이에 따르면 타이틀곡 ‘러브 미 라이크 디스’는 스트리트 바이브의 바운시 랩과 R&B 스타일 보컬 라인을 ‘믹스’한 노래다. 세계적 프로듀싱팀 런던노이즈(LDN Noise)가 편곡을 맡아 엔믹스가 가진 신선한 매력을 십분 살렸다. 신보에는 타이틀을 비롯해 ‘영, 덤, 스투피드’(Young, Dumb, Stupid)부터 ‘패스워드’(PAXXWORD), ‘저스트 디드 잇’(Just Did It), ‘마이 가쉬’(My Gosh), ‘홈’(HOME)까지 총 6곡이 수록된다.특히 트랙리스트 이미지에는 1번 트랙 ‘영, 덤, 스투피드’를 밑줄과 별표 표시로 강조해 시선을 붙잡고 있다. ‘영, 덤, 스투피드’는 엔믹스 데뷔곡 ‘오오’(O.O)와 싱글 2집 타이틀곡 ‘다이스’(DICE)를 함께 작업한 글로벌 프로덕션팀 더 허브(THE HUB)가 작곡, 편곡한 수록곡이라 궁금증을 더한다.한편 엔믹스의 새 음반 ‘엑스페르고’(expérgo)와 타이틀곡 ‘러브 미 라이크 디스’는 오는 20일 오후 6시 정식 발매된다.(서울=뉴스1)