슈퍼주니어, 오늘 정규11집 Vol.2 발매…18번째 연말 마무리

그룹 ‘슈퍼주니어(SUPER JUNIOR)’가 E.L.F.(엘프, 공식 팬덤명)와 그간의 여정을 자축하며 18번째 연말을 한층 특별하게 마무리한다.15일 소속사 레이블 SJ에 따르면, 슈퍼주니어는 이날 오후 6시 음원 사이트를 통해 정규 11집 앨범 Vol.2 ‘더 로드 : 셀러브레이션(The Road : Celebration)’을 발매한다.‘더 로드 : 셀러브레이션’은 슈퍼주니어의 정규 11집을 완성하는 앨범이다.올해 스페셜 싱글 ‘더 로드 : 윈터 포 스프링(The Road : Wnter for Spring)’을 시작으로 정규 11집 Vol.1 ‘더 로드 : 킵 온 고잉( The Road : Keep on Going)’과 월드투어 ‘슈퍼쇼9 : 로드(SUPER SHOW 9 : ROAD)’로 팬들에게 즐거움을 전한 슈퍼주니어는 이번 앨범에서 진심 어린 사랑, 감사, 자축의 메시지를 전달한다.타이틀 곡 ‘셀러브레이트(Celebrate)’는 따스한 베이스라인과 신디사이저가 포인트인 팝 곡이다. 오랫동안 곁을 지켜준 이들에게 인사하듯 포근하고 사랑스러운 가사가 특징이다.이어 솔로들을 위한 안티(Anti)-캐럴송 ‘헤이트 크리스마스(Hate Christmas)’, 눈사람이 전하는 러브송 ‘스노우맨(Snowman)’, 터보의 히트곡을 리메이크한 ‘화이트 러브(White Love)(스키장에서)’, 슈퍼주니어-K.R.Y의 미발매 곡을 새로이 마스터링한 스페셜 트랙 ‘너였으면 참 좋겠다…(If only you)’까지 총 5곡이 수록됐다.슈퍼주니어는 이날 오후 11시 유튜브와 틱톡을 통해 컴백 라이브를 진행해 팬들과 소통한다.[서울=뉴시스]