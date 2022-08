당신의 기억을 보관합니다[영감 한 스푼]

○ 삶을 구성하는 것, 기억.

시오타 치하루, State of Being (Window, Letter), 2022, 가나아트센터 제공

시오타 치하루, During Sleep, Performance and Installation, 스위스 루체른 쿤스트뮤지엄, 2002

○ 결코 연약하지 않은 기억의 힘

시오타 치하루, The key in the hand, 베니스 비엔날레 일본관, 2015